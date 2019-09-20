Богомолов после свадьбы с Собчак сделал признание

Москва, 20 сентября. Театральный режиссер Константин Богомолов сделал признание после свадьбы с Ксенией Собчак. Он выложил в Instagram фотографию со своей женой и заявил, что счастлив в браке.

На фото молодожены танцуют медленный танец, не замечая никого вокруг. При этом пара нежно прижимается друг к другу.

«Я счастлив с тобой», — пишет автор поста.

Подписчики Богомолова отреагировали на это откровенное признание по-разному. Одни искренне поздравили счастливого супруга с созданием семьи. Другие начали оставлять ядовитые комментарии, осуждая выбор мужчины, пишет «Пятый канал».

Отметим, что о связи Богомолова и Собчак стало известно еще в то время, когда телеведущая была замужем за Максимом Виторганом. Считается, что именно это послужило причиной развода звездной пары.

Вскоре после окончательного расторжения брака Собчак решила официально зарегистрировать отношения со своим новым кавалером. Свадьба состоялась 13 сентября и отметилась скандалом. Сперва молодожены шокировали гостей тем, что прибыли в ЗАГС на черном катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас», а затем, во время празднования бракосочетания, невеста станцевала жениху эротический танец. Смущенные родители Богомолова решили покинуть торжества, не дожидаясь их окончания.

Банкет прошел в ресторане «Боско», на него пришли более 300 человек. Среди приглашенных было много звезд шоу-бизнеса, в числе которых Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Виктор Дробыш и Дима Маликов, который представлял сторону невесты. Впрочем последний признался, что пришел на свадьбу просто, чтобы выпить.