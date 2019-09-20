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Молдавия и «Газпром» договорились о продлении контракта на поставку газа

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Молдавия и «Газпром» договорились о продлении контракта на поставку газаКишинев, 20 сентября. Молдавия и «Газпром» достигли предварительного соглашения о продлении контракта на поставку газа. Об этом сообщил президент Молдавии Игорь Додон на Молдово-российском экономическом форумев Кишиневе.

«Насчет соглашения между «Молдовагаз» и «Газпромом». Я так понимаю, что желание и активность со стороны «Газпрома» в продлении нынешней формулы, нынешнего договора на несколько лет есть, предварительная договоренность есть», — сказал Додон.

19 сентября в Кишиневе состоялось заседание молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в ходе которого обсуждался вопрос продления существующего контракта на поставку природного газа.

В ходе заседания глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан отметил важность сотрудничества Кишинева и Москвы в топливной сфере для обеспечения надежных поставок газа в Молдавию и непрерывного транзита в страны Балканского региона.

Стоит отметить, что в конце декабря 2019 года истекает срок нынешнего контракта между Молдавией и «Газпромом» на поставку российского газа. Данное соглашение действует с 2008 года.

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Источник: ТАСС
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