Рада доверила Зеленскому лично утверждать план обороны Украины

Киев, 20 сентября. Верховная рада наделила главу Украины полномочиями единолично утверждать план обороны страны. Соответствующий законопроект внес в парламент сам украинский лидер Владимир Зеленский.

Рада доверила Зеленскому лично утверждать план обороны страны, хотя ранее предоставление президенту такого единоличного права вызвало замечания со стороны оппонентов действующей власти.

«Принятие закона позволит закрепить на законодательном уровне необходимость разработки и утверждения президентом Украины плана обороны Украины и утверждения его структуры», — сообщается в пояснительной записке к поправкам к украинскому закону «Об обороне».

Этот документ регулирует меры подготовки государства к переходу на военное положение и «отпору вооруженной агрессии» в случае возникновения такой необходимости.

Принятые поправки разрабатывались оборонным ведомством Украины в рамках выполнения одного из пунктов «Плана первоочередных мероприятий по внедрению и обеспечению правового режима военного положения в отдельных регионах Украины», который был утвержден 27 ноября 2018 года предыдущим президентом страны Петром Порошенко.

Но если в случае с проектом закона об обороне страны минимум голосов был набран с внушительным запасом, то закон о процедуре импичмента президента, предложенный Зеленским, депутаты Рады принимать отказались.

Отмену голосования поддержал только 101 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.