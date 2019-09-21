Кокорин и Мамаев на свободе. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Стратегические учения «Центр-2019» В России с размахом прошли стратегические учения «Центр-2019». В них участвовали более 128 тысяч военных из дружественных нам стран: Китая, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Индии, Таджикистана и Узбекистана. На восьми полигонах России и стран ближнего зарубежья показали свою мощь более 20 тысяч единиц военной техники и около 600 летательных аппаратов. В ходе учений военные отработали совместные действия группировок войск при борьбе с терроризмом. Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин отметил, что это позволит систематизировать накопленный опыт и найти оптимальные формы применения войск. В ходе учений «Центр» в очередной раз были подтверждены высокие характеристики российской военной техники. Об этом сообщил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны Юрий Грехов. «В рамках учений «Центр-2019» группировка ПВО Центрального военного округа на полигоне «Ашулук» отразила удар воздушного противника. Боевые расчеты с задачей справились, показали высокую выучку», — подчеркнул он.

Задержание корейских браконьеров Браконьерские, если не сказать пиратские, разборки случились в российских водах Японского моря. Наши пограничники обнаружили на воде шхуну из КНДР, промышлявшую браконьерством. При попытке правоохранителей провести осмотр судна, экипаж оказал максимально агрессивное сопротивление. Четверо россиян получили ранения, один из них — огнестрельное. Более того, рыболовных шхуны оказалось две, а сопровождали их еще 11 мотоботов. Несмотря на попытки отбиться, браконьеров все-таки взяли с поличным. В общей сложности сотрудники пограничной службы ФСБ задержали 161 гражданина Северной Кореи и, само собой, промысловую технику. Следственный комитет уже заявил о возбуждении уголовного дела. Оперативникам предстоит разбираться не только по факту браконьерства, но и в посягательстве на сотрудников правоохранительных органов. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что инцидент не должен никоим образом повлиять на отношения России и КНДР. К слову, северокорейские рыбаки уже не первый год занимаются браконьерством, и Пхеньян закрывает на это глаза. Только в прошлом году сотрудники береговой охраны выявили более 8 тысяч нарушений, задержаны 39 российских и иностранных судов, а также 1037 маломерных судов, из них конфискованы 27.

Новая пенсионная реформа Новая система пенсионных накоплений заработает с 2021 года. Такие планы озвучили в министерстве финансов. Реформа коснется накопительных пенсий. Изменения предполагают, что россияне смогут самостоятельно формировать накопительные выплаты за счет личного дохода, а государство эти выплаты будет стимулировать. Авторы инициативы уверены, что сейчас наши соотечественники никак не участвуют в формировании будущих доходов. Для внедрения нововведений в закон о негосударственном пенсионном обеспечении необходимо вносить поправки. Сейчас Минфин занимается их разработкой. Впрочем, документу еще предстоит пройти общественное обсуждение, которое продлится до конца текущего месяца.

Кокорин и Мамаев вышли на свободу Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО из Белгородской исправительной колонии №4. Теперь их ждут стандартные ограничения для условно-досрочно освобожденных. Как отметил адвокат Мамаева Игорь Бушманов, традиционно ограничения являются формальными. Спортсменам необходимо прибыть к месту постоянной регистрации или жительства и встать на учет в специализированный орган, который находится в территориальном отделе полиции. На это процедуру, отводится три рабочих дня. Кстати, футболистов планируют пригласить на заседание комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил член комитета Дмитрий Свищев. «Встав на путь исправления, они могут стать примером для многих. У нас же не вся молодежь положительная: есть и правильные ребята, и с определенными сложностями. Тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, необходимо поддержать, а история Кокорина и Мамаева очень показательна», — считает депутат Госдумы. Александр Кокорин после «зоны» потеряет львиную долю денег. Футбольный клуб «Зенит» снова заключил со спортсменом контракт. Однако новые доходы Кокорина составят всего 2,5 млн евро, наряду с четырьмя миллионами, которые нападающий петербургского клуба зарабатывал до того, как получил срок. Первая зарплата — до июня 2020-го года — будет и того меньше. 1,9 млн евро, поскольку значительную часть сезона Кокорин все-таки пропустил, находясь в местах не столь отдаленных. Тем временем, футбольный клуб «Краснодар» планирует разорвать контракт с другим дебоширом Павлом Мамаевым. Палата по разрешению споров РФС рассмотрит вопрос расторжения до конца сентября.