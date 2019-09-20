Лондонцы не нашли «кремлевскую пропаганду» в «Маше и Медведе»

Лондон, 20 сентября. Жители Лондона признались в любви к российскому мультсериалу «Маша и Медведь», а вопрос о том, не считают ли они его инструментом «кремлевской пропаганды», вызвал у британцев только удивление.

Семь новых серий мультсериала вышли на большие экраны в Великобритании и Ирландии. Показы в лондонских кинотеатрах стартовали днем 20 сентября. «Маша и Медведь» переведен на 36 языков, а серия «Маша плюс каша» входит в десятку самых просматриваемых видео YouTube и в Книгу рекордов Гиннеса — 2019 как самый просматриваемый мультфильм.

В 2018 году издание Times в одной из своих публикаций заявило, что мультсериал является «элементом «кремлевской пропаганды».

Лондонцы, пришедшие на премьерный показ новых серий «Маши и Медведя», отметили, что хорошо знают этот мультфильм. Как отметил один из посетителей кинотеатра, Александр, это «очень хороший и динамичный мультфильм» для детей. Он рассказал, что его дочери также смотрят «Смешариков» и «Фиксиков». Александр удивился вопросу о «кремлевской пропаганде».

«Те, кто так отозвался о работе российских аниматоров, скорее всего, не видели сам фильм, а просто преследовали какую-то свою цель, это неприятно. А когда в Лондон российские театры приезжают, балет, опера, Гребенщиков — это что, тоже пропаганда?» — сказал он в комментарии РИА Новости.

Его поддержала еще одна жительница Лондона Джейми — мама семилетней Кейти. Она отметила, что считает мультфильм шутливым изображением безусловной любви, которую родители испытывают к своим детям. Она подчеркнула, что не нашла в мультсериале никакой пропаганды.

«Говорить о российской пропаганде в этом контексте — бред. Это что, потому что там используется русский фольклор? Это означает, что Винни Пух — агент британского империализма?» — задалась вопросом Джейми.

Она отметила, что мультсериал — это просто очаровательные истории, которые смешат и взрослых, и детей.

Напомним, мультсериал «Маша и Медведь» выходит с 2009 года. За это время мультфильм завоевал любовь зрителей во всем мире: его показывают в более чем 100 странах.