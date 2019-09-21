Сирия новости 21 сентября 07.00: США стоят за ударом по «Хмеймиму», боевики «Ан-Нусры»* открыли огонь по протестующим

Сирия, 21 сентября. США стоят за ударом по «Хмеймиму», боевики «Ан-Нусры»* открыли огонь по протестующим, САА атаковали на восточном берегу Евфрата. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): противостояла нападению на КПП в Заевфратье.

Минобороны РФ: сообщило обстоятельства нападения на авиабазу «Хмеймим» в январе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): предположительно, ведут междоусобные столкновения в Африне.

Курды: сообщили о нападениях на боевиков ССА в Африне, продолжают принудительный призыв в Хасаке.

Провинция Латакия

Беспилотниками, которые пытались 6 января атаковать авиабазу ВКС РФ «Хмеймим», управляли с борта американского самолета. Об этом заявил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в ходе пленарного заседания на проходящем в Пекине международном форуме по безопасности Beijing Xiangshan Forum. Al Masdar сообщает, что в ходе конференции российский офицер рассказал, что в массированной атаке на «Хмеймим» были задействованы 13 беспилотных аппаратов. Фомин рассказал, что дроны управлялись с борта американского самолета-разведчика P-8 Poseidon.

Как оказалось, попав под воздействие российских систем радиоэлектронной борьбы, ударные беспилотники перешли на ручное управление. Некоторое время покружив вне зоны действия РЭБ, беспилотники получили новую программу и атаковали российскую авиабазу в провинции Латакия. Атака была успешно отражена, семь дронов были уничтожены, управление остальными было перехвачено с помощью российских систем РЭБ.

Замглавы Минобороны РФ особо подчеркнул, что подобные высокотехнологичные системы вооружения производят только развитые страны, и они не должны попадать в руки террористов. Международное сообщество, считают в Минобороны, должно контролировать поставки компонентов беспилотных летательных аппаратов.

Провинция Алеппо

Курдские источники подтвердили сообщения о нападениях на боевиков из протурецких формирований ССА на севере Сирии. Официальный медиаисточник курдских боевиков в Twitter (@HRE_official) сообщил, что ходе нападения в Африне были уничтожены пять боевиков «умеренной оппозиции», а еще трое — в районе города Мареа на севере Алеппо.

Другой источник (@Servanenefrine) сообщает о мощном взрыве в городе Африн, в районе Махмудия. По некоторым данным, в городе идут бои между двумя группировками ССА.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24) сообщает о демонстрациях в городе Аль-Сальхиях на севере провинции Дейр-эз-Зор. Местные жители атаковали части САА, дислоцированные в районе заправочной станции «Ас-Сакер». По данным ряда источников, правительственные войска вынуждены были открыть огонь.

Аль-Сальхиях — одно из немногих поселений, которые САА контролирует на восточном берегу Евфрата и находится на границе территории, контролируемой проамериканской коалицией «Демократические силы Сирии» (SDF). Не исключена провокация со стороны курдских формирований.

Провинция Идлиб

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» атаковали толпу протестующих в районе пограничного пункта «Баб аль-Хава», расположенного на границе провинции Идлиб и Турции, сообщает курдский источник в Twitter (@Servanenefrine). Толпа состоит из беженцев, которые пытаются укрыться на территории Турции. Сообщается, что боевики открыли огонь по толпе, которая вновь пытается прорвать блокпост.

Сообщается, что террористы в Идлибе готовят террористов-смертников для нападения на позиции правительственных войск. Сирийский источник в Twitter (@Salah_Addin_) сообщает, что боевики планируют использовать несовершеннолетних в качестве водителей заминированных «джихад-мобилей» и мотоциклов.

Провинция Хасака

Курдские боевики в провинции Хасака арестовали более 20 молодых людей в городе Рас аль-Айн. Как сообщает аналитический источник в Twitter (@OGNreports), курдские силы на востоке Сирии продолжают практику принудительного призыва арабских юношей на службу в силы проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF).