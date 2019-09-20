В Крыму считают нецелесообразным менять Аксенова и Константинова

Альтернативы переизбранному главе Крыма Сергею Аксенову и спикеру парламента Владимиру Константинову нет, считает депутат государственного совета Крыма Николай Юревич.

На рассмотрение Госсовета для избрания на должность главы Крыма президент РФ Владимир Путин внес три кандидатуры: действующего руководителя региона Сергея Аксенова, депутата Госдумы от ЛДПР Павла Шперова и первого секретаря крымского отделения КПРФ Сергея Богатыренко.

Кандидаты на пост главы РК выступили перед депутатами и рассказали, какие задачи они будут решать в случае избрания на должность руководителя региона. Владимир Константинов, избранный председателем Госсовета, призвал членов фракции «Единая Россия» и коллег-депутатов из других фракций поддержать Аксенова.

По итогам открытого голосования кандидатуру Сергея Аксенова поддержали все 74 депутата. Так, Сергей Аксенов был переизбран большинством голосов. Он принес присягу и вступил в должность главы Республики Крым.

Находясь у трибуны, новый глава Крыма поклялся соблюдать российскую и крымскую Конституции, исполнять законы и указы президента России, а также уважать и обеспечивать права и свободы человека.

Аксенов рассказал, что в числе главных задач у него на посту будет снижение цен на продукты, лекарственные препараты, обеспечение достойного уровня жизни, повышение доходов крымчан. Он подчеркнул, что необходимо будет заниматься модернизацией системы здравоохранения. Новый глава заверил, что будет обновление в системе исполнительных органов власти региона.

До этого депутаты местного парламента переизбрали Владимира Константинова на пост главы Госсовета Республики Крым сроком на пять лет. За Константинова проголосовали все 74 депутата. Константинов был выдвинут от партии «Единая Россия» и являлся единственным кандидатом на пост председателя парламента, другие фракции своих кандидатов не выдвигали.

«Главная задача — реализовать масштабнейшую программу, которая завершит модернизацию Крыма, работу по выведению Крыма на другой уровень», — сказал Константинов.

Константинов добавил, что «произошла перезагрузка, а он готов к новой работе». Как он отметил, ему вместе с Аксеновым за последние пять лет удалось достичь больших показателей в развитии Крыма по сравнению с тем, что было с «битой инфраструктурой» раньше.

Крым прожил с этими политиками уже пять лет, говорит Юревич. В таких условиях выбирать других руководителей нецелесообразно, отмечает он.

«Это все на жестком контроле у нашего президента. Я думаю, что это правильно и обдуманно. Перемены нужны в случае, если что-то идет не так. А на сегодня других кандидатур нет. Все, что сделано в крымском парламенте, сделано осознанно», — заявил Юревич в беседе с Федеральным агентством новостей.

Аксенов занял должность главы Крыма в 2014 году по итогам голосования. Кроме того, он являлся премьер-министром республики. Глава Крыма выбирается сроком на пять лет и не может занимать должность более двух сроков подряд.

Ранее Аксенов предложил руководителям городов и районов сложить полномочия. По его словам, все главы городских и районных администраций написали заявления об отставке. Такое решение было принято в связи с необходимостью формирования новой команды, объяснил глава Крыма.

Владимир Константинов — один из крымских политиков, который поставил свою подпись под документом о присоединении полуострова к России. В 2014 году награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Напомним, что политик уже дважды возглавлял крымский парламент в качестве главы Верховного совета АР Крым — с 2010 по 2014 год.