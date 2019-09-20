Новые iPhone начали продавать на «Юле» и Avito с большой наценкой

Москва, 20 сентября. Предприимчивые россияне начали продавать новые iPhone с большой наценкой. Перекупщики начали размещать объявления о продаже новых iPhone с наценкой на сервисах «Юла» и Avito.

20 сентября на Avito появилось объявление о продаже iPhone 11 Pro Max в расцветке Midnight Green. Автор объявления оценил смартфон в 250 тысяч рублей. При этом официальная цена iPhone 11 Pro Max составляет 114 тысяч рублей.

«Сразу же после старта официальных продаж iPhone 11 смартфоны начали перепродавать на «Юле». В среднем новые смартфоны пользователи продают на 13% дороже оригинальной цены. Причем перепродают iPhone 11 не только из российских, но и из зарубежных магазинов», — рассказали в пресс-службе «Юлы».

Презентация новых iPhone состоялась 10 сентября. В России продажи новых смартфонов Apple стартовали 20 сентября. Стоимость iPhone 11 составляет от 60 тысяч рублей. Стартовая цена iPhone Pro составила 90 тысяч рублей. Цена на iPhone Pro Max стартует от 100 тысяч рублей. Стоимость самого дорого смартфона составляет 132 тысячи рублей.

По данным российских ритейлеров, новые смартфоны пользуются высоким спросом. В некоторых сетях новые iPhone были полностью раскуплены за несколько часов. Предприимчивые перекупщики воспользовались временным дефицитом, начав предлагать новые смартфоны с наценкой.

Стоит отметить, что iPhone 11 является усовершенствованной версией смартфона iPhone X, который был представлен в прошлом году. iPhone 11 имеет те же габариты, что iPhone X, а также аналогичный алюминиевый корпус