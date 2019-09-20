Медведев назвал «глупостью американских генералов» планы по вторжению в РФ

Москва, 20 сентября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригяна, который заявил, что Пентагон разрабатывает план преодолению ПВО Калининградской области.

«С одной стороны, не все глупые высказывания американских генералов нужно комментировать. Но когда подобное происходит, хочется сказать нашим коллегам: «Они бы лучше занимались своим основным делом и лучше смотрели на то, что происходит с их ПРО», — отметил он.

Глава российского правительства напомнил, что крупнейший союзник США в Персидском заливе — Саудовская Аравия — имеет американские комплексы Patriot, однако это не помогло ей защитить нефтяную компанию Saudi Aramco, объекты которой подверглись ракетной атаке в ночь на 14 сентября.

По словам российского генерал-лейтенанта Айтеча Бижева, провал американской ПРО в данном случае объясняется двумя факторами. Во-первых, американские комплексы не соответствуют заявленным характеристикам, а во-вторых, они не были приведены в боевую готовность.

Отметим, что на северной границе Саудовской Аравии дежурят 88 пусковых установок комплексов Patriot, из них 36 имеют модификацию PAC-2 и еще 52 — PAC-3. Кроме того, там же находятся три эсминца США, оснащенные системой ПРО Aegis. Однако всего этого вооружения оказалось недостаточно, чтобы отразить атаку.

Ранее Харригян заявил о разработке плана по преодолению ПВО Калининградской области для последующей атаки с моря, воздуха и космоса. Член Совета Федерации Франц Клинцевич отметил, что заявление американского генерала свидетельствует о планах США нанести превентивный удар по России.