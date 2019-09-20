Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Медведев утвердил стратегию развития туризма в России до 2035 года

2 133
0 Оставить комментарий

Медведев утвердил стратегию развития туризма в России до 2035 года

Новгород, 20 сентября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил стратегию развития туризма в России до 2035 года. Об этом он рассказал на острове Липно во время осмотра храма Николы на Липне XIII века, куда он прибыл после урбанистического форума в Новгороде.

Глава российского правительства назвал важным развитие туризма в регионах и малых городах, чтобы такие места, как Липно, были интересны путешественникам.

«Для того чтобы все это делать, нужен документ. Я подписал стратегию развития туризма в нашей стране до 2035 года», — сказал Медведев.

Он выразил надежду, что стратегия будет «наполнена реальными делами».

Действующая версия стратегии развития туризма охватывает период до 2020 года включительно, напомнил RT. Новая стратегия предусматривает развитие внутреннего и въездного туризма в стране за счет повышения доступности и качества туристических услуг, роста инвестиционной привлекательности сферы.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров