Новгород, 20 сентября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил стратегию развития туризма в России до 2035 года. Об этом он рассказал на острове Липно во время осмотра храма Николы на Липне XIII века, куда он прибыл после урбанистического форума в Новгороде.

Глава российского правительства назвал важным развитие туризма в регионах и малых городах, чтобы такие места, как Липно, были интересны путешественникам.

«Для того чтобы все это делать, нужен документ. Я подписал стратегию развития туризма в нашей стране до 2035 года», — сказал Медведев.

Он выразил надежду, что стратегия будет «наполнена реальными делами».

Действующая версия стратегии развития туризма охватывает период до 2020 года включительно, напомнил RT. Новая стратегия предусматривает развитие внутреннего и въездного туризма в стране за счет повышения доступности и качества туристических услуг, роста инвестиционной привлекательности сферы.