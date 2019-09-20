Москва продолжит сотрудничество с Тегераном в банковской сфере, несмотря на санкции США

Москва, 20 сентября. Санкции США против Национального банка Ирана не повлияют на позицию России, и она продолжит сотрудничество с Тегераном в банковской сфере. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Как собирались, так и будем продолжать сотрудничество с Ираном в банковской сфере. Никаким образом это не повлияет», — сказал Кабулов.

Он также отметил, что Москва считает эти односторонние санкции нелегитимными.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что американская сторона намерена ввести новые ограничения против Ирана и отметил, что они будут «очень значительными».

По его словам, это самые жесткие санкции, которые когда-либо были наложены на эту страну. Министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что банк был «последним источником средств» для иранских властей.

Тегеран уже заявил об отказе вести переговоры с Вашингтоном на любом уровне из-за максимального давления на государство.

Действия Вашингтона осудила Россия и многие лидеры европейских стран. Они даже разработали специальный механизм, который позволял бы Ирану торговать в обход американских ограничений, однако Соединенные Штаты очень пристально следят за Тегераном и вносят в список санкций любые организации и лиц, которые осуществляют деловые контакты с этой страной.