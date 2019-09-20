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Кого сбила ПВО Сирии над Дамаском и когда ждать следующий удар Израиля

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Кого сбила ПВО Сирии над Дамаском и когда ждать следующий удар Израиля

По крайней мере два мощных взрыва прогремели в небе над ночным Дамаском. Поздно вечером в четверг над сирийской столицей появились неопознанные летающие объекты, которые вскоре были уничтожены ПВО Сирии.

Взрывы прогремели над юго-восточной частью Дамаска, где находится пригород Акраба. Как сообщило сирийское государственное агентство SANA, силы ПВО Дамаска перехватили «неопознанный беспилотный летательный аппарат». СМИ в других арабских странах заявили об «израильском дроне», который якобы был сбит во время авиаудара ВВС Израиля по «иранским целям» в этом районе.

Впрочем, пресс-служба Армии обороны Израиля никак не прокомментировала эти сообщения и не заявляла о потере беспилотника в воздушном пространстве Сирии. Сирийская армия также молчит.

Данный район действительно стал целью израильской авиации — правда, не вчера, а около месяца назад. В тот раз в нападении принимали участие пилотируемые истребители F-16 ВВС Израиля — как и ранее на протяжении нескольких лет.

Кого сбила ПВО Сирии над Дамаском и когда ждать следующий удар Израиля

Однако в последние месяцы, возможно, ситуация начала меняться — есть основания полагать, что помощь России, которая «подтянула» ПВО Сирии, передав Дамаску высокоэффективные зенитно-ракетные комплексы С-300, заставила Израиль прибегнуть к использованию боевых беспилотников для ударов по целям проиранских формирований.

Более того, Израиль, предположительно, существенно расширил сферу антииранской деятельности — в течение лета неизвестные беспилотники нанесли удары по четырем базам шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» на территории Ирака (на расстоянии сотен километров от израильских границ!). «Хашд аш-Шааби, отметим, является важным союзником Дамаска в борьбе против террористов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1; шиитское ополчение в Ираке поддерживает «мост», по которому в Дамаск идет материально-техническая помощь от Ирана.

Израиль является мировым лидером в области производства беспилотных летательных аппаратов — в том числе боевых. Предположительно с помощью США израильские боевые беспилотники были доставлены в Азербайджан — об этом рассказал ливанскому изданию Al Masdar командующий «Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мохандис — откуда и были нанесены удары по складам вооружения.

Кого сбила ПВО Сирии над Дамаском и когда ждать следующий удар Израиля

В сентябре представители ливанского шиитского движения «Хезболла» заявили, что сбили израильский беспилотник в южном Ливане. Сейчас обстановка на границе между двумя странами взрывоопасная: обе стороны в полной боевой готовности и ожидают провокаций в любой момент. Что интересно, в Армии обороны Израиля подтвердили информацию о потере БПЛА — в Тель-Авиве заявили, что это был «обычный беспилотник», который выполнял «обычную задачу» над южным Ливаном. Несколько ударов были нанесены неопознанными беспилотниками и по новой базе иранского ополчения «Имам Али», которая строится в районе Абу-Кемаля.

Весьма вероятно, что над пригородом Дамаска был сбит именно израильский беспилотник — однако вряд ли боевой. Скорее всего, израильская разведка проверяла, насколько смогли иранские силы восстановить свою инфраструктуру после предыдущих ударов.

Кого сбила ПВО Сирии над Дамаском и когда ждать следующий удар Израиля

Иран остается главной заботой Израиля на территории Сирии, считает военный эксперт Борис Рожин. Инфраструктура проиранских формирований на долгое время останется основной целью Израиля — однако на самом деле вооруженные силы еврейского государства терпят стратегическое поражение в Сирии, заявил он в интервью Федеральному агентству новостей.

После того, как в 2017 году был деблокирован Дейр-эз-Зор, Иран чувствует себя на территории Сирии весьма уверенно.

«Ирану важно сохранять свое военное присутствие на территории Сирии — как официальное, так и в лице различных прокси. Также сохранение работы «шиитского моста», обеспечение безопасности границы Сирии с Ираком, что важно для стабильного сухопутного сообщения с Ливаном через Сирию.

[Израильские авиаудары] для Ирана не критичны — в масштабах той деятельности, которая там ведется, это комариные укусы и военное присутствие Ирана на востоке Сирии продолжает расширяться», — отметил Борис Рожин.

Кого сбила ПВО Сирии над Дамаском и когда ждать следующий удар Израиля

В какой-то момент Тель-Авив решил использовать свои крепкие связи с Россией, чтобы обезопасить свои границы — и президент Владимир Путин договорился об отводе любых иранских сил от израильских границ. Однако впоследствии удары продолжились — и постепенно в сирийском контексте между Израилем и Россией наметился раскол, который Биньямину Нетаньяху не удалось преодолеть в ходе визита в Москву.

«Позиция России после ситуации с Ил-20 ужесточилась, что неоднократно отмечали израильские источники. Израиль существенно сократил количество ударов на севере Сирии: практически не наносятся удары в Латакии (где, как они утверждали, находятся склады ракет «Хезболлы»), и фокус ударов сместился в направлении иракско-сирийской границы. Ударами там они пытаются повлиять на деятельность «шиитского моста».

Есть видимо, договоренности [между Россией и Израилем], и есть опасения, что если продолжать удары, то это приведет к серьезной конфронтации с Россией. Поэтому Израиль действует осторожнее — хотя мы видим удары в районе Голанских высот, в районе Дамаска и Абу-Кемаля, — соответственно, Израиль в рамках своих возможностей продолжает гнуть свою линию. Это наслаивается на предвыборные проблемы Нетаньяху», — указал военный эксперт на одну из важнейших причин лихорадочной антииранской деятельности Израиля.

Иран мог бы быть куда менее опасен для Израиля, если бы не постоянная демонизация в русле политики Соединенных Штатов и стремление «наказать» непокорную Исламскую Республику за противодействие на международном уровне и постоянную помощь «Хезболле» и Палестине. В этих условиях, считает собеседник ФАН, обе противоборствующие стороны поставили на ожесточение противостояния, поскольку это обеспечивает им политические очки на родине. Однако правящие в Тегеране президент Хасан Роухани и верховный аятолла Али Хаменеи чувствуют себя куда увереннее, чем Нетаньяху, которому наступают на пятки конкуренты и «интересуются» израильские правоохранительные органы.

Кого сбила ПВО Сирии над Дамаском и когда ждать следующий удар Израиля

«Это — попытка Нетаньяху использовать авиаудары для демонстрации силы, чтобы добиться победы на выборах. Со стратегической точки зрения, хотя эти удары идут долгое время, они не приводят к достижению стратегических целей — Иран несет какие-то потери, однако стратегически лишь укрепляет свои позиции в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене, — указал Борис Рожин.

На расширение иранского влияния эти удары практически не влияют — скорее, наоборот, в некотором смысле они даже полезны Ирану, поскольку удары на территории Ирака укрепляют позиции Тегерана в структурах иракской власти: они вынуждены перед лицом внешней агрессии по сути поддерживать антиамериканскую риторику. Это оказывает давление на и. о. министра обороны Ирака Нури аль-Малики, указывает на импотенцию иракской системы обороны, и ведутся консультации с целью замены его на фигуру, которая будет согласована в том числе и с Ираном».

Нетаньяху продолжает «продавать» авиаудары израильской общественности и СМИ как «большой успех в борьбе с иранской угрозой», однако принципиальных изменений в Сирии не происходит — время играет против Израиля.

«Это — попытка негодными тактическими средствами переломить негативную стратегическую ситуацию. Израиль в итоге оказался заложником политики, которую проводил в отношении Сирии и Ирака — потворствуя разрушению этих старых автократических государств, он фактически помогал расчищать это пространство для Ирана, — отметил собеседник ФАН.

И когда Тель-Авив столкнулся с этим, оказалось, что фактически какой-то серьезной политики для преодоления этого у Израиля нет. Влияние Израиля в этих странах минимальное, так что выход один — либо смириться с этим, либо вести войну, которая чревата последствиями, поскольку Иран имеет широкие ударные возможности по всему региону для нанесения удара по Израилю и его союзников. Гибридная война, которая сейчас ведется в том числе против Ирана, — это попытка как-то отыграть эти неудачные решения, которые были приняты в предыдущие годы».

Кого сбила ПВО Сирии над Дамаском и когда ждать следующий удар Израиля

В заключение следует отметить, что как и ожидалось, агрессивная риторика и действия не сильно помогли Нетаньяху и его партии на прошедших 17 сентября парламентских выборах — ни партия Нетаньяху «Ликуд» («Консолидация»), ни другие политические силы Израиля не смогли получить решительного большинства в Кнессете. Партия «Кахоль-лаван» («Сине-белые»), которую возглавляет Бени Ганц, бывший глава Генштаба Армии обороны Израиля, смогла даже получить на один мандат больше, чем «Ликуд» (32 против 31 места в Кнессете). Третье место с 12 мандатами получил блок «Общий список», представляющий интересы израильских арабов.

Теперь политическая судьба Нетаньяху (а в случае потери премьерского кресла он может все-таки предстать перед судом) зависит от голосов русскоязычных израильтян, которых представляет партия «Наш дом Израиль» Агвидора Либермана. Ранее она блокировалась с «Ликудом», однако теперь должна вновь сделать выбор — и может предпочесть «Сине-белых». О беспокойстве «Биби» Нетаньяху говорит хотя бы тот факт, что он отменил свой визит на сессию Генассамблеи ООН.

Кого сбила ПВО Сирии над Дамаском и когда ждать следующий удар Израиля

Весьма вероятно, что в этих условиях Нетаньяху может решиться и на новые военные шаги — например, «срочно» раскрыть какую-нибудь «страшную угрозу» на территории Сирии или Ливана и демонстративно разбомбить ее, чтобы показать, что только он способен защитить Израиль от внешних врагов. Одно можно сказать точно — отчаянная политическая борьба в Израиле, наиболее тяжеловооруженном государстве Ближнего Востока, располагающим ядерным оружием и средствами его доставки, никак не способствует стабильности в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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