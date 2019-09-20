Кого сбила ПВО Сирии над Дамаском и когда ждать следующий удар Израиля

По крайней мере два мощных взрыва прогремели в небе над ночным Дамаском. Поздно вечером в четверг над сирийской столицей появились неопознанные летающие объекты, которые вскоре были уничтожены ПВО Сирии.

Взрывы прогремели над юго-восточной частью Дамаска, где находится пригород Акраба. Как сообщило сирийское государственное агентство SANA, силы ПВО Дамаска перехватили «неопознанный беспилотный летательный аппарат». СМИ в других арабских странах заявили об «израильском дроне», который якобы был сбит во время авиаудара ВВС Израиля по «иранским целям» в этом районе.

#حسين_مرتضى

لحظة اسقاط الطائرة المسيرة قبل قليل فوق بلدة عقربا بدمشق pic.twitter.com/CVPLK7V6sr — #حسين_مرتضى (@HoseinMortada) September 19, 2019

Впрочем, пресс-служба Армии обороны Израиля никак не прокомментировала эти сообщения и не заявляла о потере беспилотника в воздушном пространстве Сирии. Сирийская армия также молчит.

Данный район действительно стал целью израильской авиации — правда, не вчера, а около месяца назад. В тот раз в нападении принимали участие пилотируемые истребители F-16 ВВС Израиля — как и ранее на протяжении нескольких лет.

Однако в последние месяцы, возможно, ситуация начала меняться — есть основания полагать, что помощь России, которая «подтянула» ПВО Сирии, передав Дамаску высокоэффективные зенитно-ракетные комплексы С-300, заставила Израиль прибегнуть к использованию боевых беспилотников для ударов по целям проиранских формирований.

Более того, Израиль, предположительно, существенно расширил сферу антииранской деятельности — в течение лета неизвестные беспилотники нанесли удары по четырем базам шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» на территории Ирака (на расстоянии сотен километров от израильских границ!). «Хашд аш-Шааби, отметим, является важным союзником Дамаска в борьбе против террористов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1; шиитское ополчение в Ираке поддерживает «мост», по которому в Дамаск идет материально-техническая помощь от Ирана.

Израиль является мировым лидером в области производства беспилотных летательных аппаратов — в том числе боевых. Предположительно с помощью США израильские боевые беспилотники были доставлены в Азербайджан — об этом рассказал ливанскому изданию Al Masdar командующий «Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мохандис — откуда и были нанесены удары по складам вооружения.

В сентябре представители ливанского шиитского движения «Хезболла» заявили, что сбили израильский беспилотник в южном Ливане. Сейчас обстановка на границе между двумя странами взрывоопасная: обе стороны в полной боевой готовности и ожидают провокаций в любой момент. Что интересно, в Армии обороны Израиля подтвердили информацию о потере БПЛА — в Тель-Авиве заявили, что это был «обычный беспилотник», который выполнял «обычную задачу» над южным Ливаном. Несколько ударов были нанесены неопознанными беспилотниками и по новой базе иранского ополчения «Имам Али», которая строится в районе Абу-Кемаля.

Весьма вероятно, что над пригородом Дамаска был сбит именно израильский беспилотник — однако вряд ли боевой. Скорее всего, израильская разведка проверяла, насколько смогли иранские силы восстановить свою инфраструктуру после предыдущих ударов.

Иран остается главной заботой Израиля на территории Сирии, считает военный эксперт Борис Рожин. Инфраструктура проиранских формирований на долгое время останется основной целью Израиля — однако на самом деле вооруженные силы еврейского государства терпят стратегическое поражение в Сирии, заявил он в интервью Федеральному агентству новостей.

После того, как в 2017 году был деблокирован Дейр-эз-Зор, Иран чувствует себя на территории Сирии весьма уверенно.

«Ирану важно сохранять свое военное присутствие на территории Сирии — как официальное, так и в лице различных прокси. Также сохранение работы «шиитского моста», обеспечение безопасности границы Сирии с Ираком, что важно для стабильного сухопутного сообщения с Ливаном через Сирию. [Израильские авиаудары] для Ирана не критичны — в масштабах той деятельности, которая там ведется, это комариные укусы и военное присутствие Ирана на востоке Сирии продолжает расширяться», — отметил Борис Рожин.

В какой-то момент Тель-Авив решил использовать свои крепкие связи с Россией, чтобы обезопасить свои границы — и президент Владимир Путин договорился об отводе любых иранских сил от израильских границ. Однако впоследствии удары продолжились — и постепенно в сирийском контексте между Израилем и Россией наметился раскол, который Биньямину Нетаньяху не удалось преодолеть в ходе визита в Москву.

«Позиция России после ситуации с Ил-20 ужесточилась, что неоднократно отмечали израильские источники. Израиль существенно сократил количество ударов на севере Сирии: практически не наносятся удары в Латакии (где, как они утверждали, находятся склады ракет «Хезболлы»), и фокус ударов сместился в направлении иракско-сирийской границы. Ударами там они пытаются повлиять на деятельность «шиитского моста». Есть видимо, договоренности [между Россией и Израилем], и есть опасения, что если продолжать удары, то это приведет к серьезной конфронтации с Россией. Поэтому Израиль действует осторожнее — хотя мы видим удары в районе Голанских высот, в районе Дамаска и Абу-Кемаля, — соответственно, Израиль в рамках своих возможностей продолжает гнуть свою линию. Это наслаивается на предвыборные проблемы Нетаньяху», — указал военный эксперт на одну из важнейших причин лихорадочной антииранской деятельности Израиля.

Иран мог бы быть куда менее опасен для Израиля, если бы не постоянная демонизация в русле политики Соединенных Штатов и стремление «наказать» непокорную Исламскую Республику за противодействие на международном уровне и постоянную помощь «Хезболле» и Палестине. В этих условиях, считает собеседник ФАН, обе противоборствующие стороны поставили на ожесточение противостояния, поскольку это обеспечивает им политические очки на родине. Однако правящие в Тегеране президент Хасан Роухани и верховный аятолла Али Хаменеи чувствуют себя куда увереннее, чем Нетаньяху, которому наступают на пятки конкуренты и «интересуются» израильские правоохранительные органы.

«Это — попытка Нетаньяху использовать авиаудары для демонстрации силы, чтобы добиться победы на выборах. Со стратегической точки зрения, хотя эти удары идут долгое время, они не приводят к достижению стратегических целей — Иран несет какие-то потери, однако стратегически лишь укрепляет свои позиции в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене, — указал Борис Рожин. На расширение иранского влияния эти удары практически не влияют — скорее, наоборот, в некотором смысле они даже полезны Ирану, поскольку удары на территории Ирака укрепляют позиции Тегерана в структурах иракской власти: они вынуждены перед лицом внешней агрессии по сути поддерживать антиамериканскую риторику. Это оказывает давление на и. о. министра обороны Ирака Нури аль-Малики, указывает на импотенцию иракской системы обороны, и ведутся консультации с целью замены его на фигуру, которая будет согласована в том числе и с Ираном».

Нетаньяху продолжает «продавать» авиаудары израильской общественности и СМИ как «большой успех в борьбе с иранской угрозой», однако принципиальных изменений в Сирии не происходит — время играет против Израиля.

«Это — попытка негодными тактическими средствами переломить негативную стратегическую ситуацию. Израиль в итоге оказался заложником политики, которую проводил в отношении Сирии и Ирака — потворствуя разрушению этих старых автократических государств, он фактически помогал расчищать это пространство для Ирана, — отметил собеседник ФАН. И когда Тель-Авив столкнулся с этим, оказалось, что фактически какой-то серьезной политики для преодоления этого у Израиля нет. Влияние Израиля в этих странах минимальное, так что выход один — либо смириться с этим, либо вести войну, которая чревата последствиями, поскольку Иран имеет широкие ударные возможности по всему региону для нанесения удара по Израилю и его союзников. Гибридная война, которая сейчас ведется в том числе против Ирана, — это попытка как-то отыграть эти неудачные решения, которые были приняты в предыдущие годы».

В заключение следует отметить, что как и ожидалось, агрессивная риторика и действия не сильно помогли Нетаньяху и его партии на прошедших 17 сентября парламентских выборах — ни партия Нетаньяху «Ликуд» («Консолидация»), ни другие политические силы Израиля не смогли получить решительного большинства в Кнессете. Партия «Кахоль-лаван» («Сине-белые»), которую возглавляет Бени Ганц, бывший глава Генштаба Армии обороны Израиля, смогла даже получить на один мандат больше, чем «Ликуд» (32 против 31 места в Кнессете). Третье место с 12 мандатами получил блок «Общий список», представляющий интересы израильских арабов.

Теперь политическая судьба Нетаньяху (а в случае потери премьерского кресла он может все-таки предстать перед судом) зависит от голосов русскоязычных израильтян, которых представляет партия «Наш дом Израиль» Агвидора Либермана. Ранее она блокировалась с «Ликудом», однако теперь должна вновь сделать выбор — и может предпочесть «Сине-белых». О беспокойстве «Биби» Нетаньяху говорит хотя бы тот факт, что он отменил свой визит на сессию Генассамблеи ООН.

Весьма вероятно, что в этих условиях Нетаньяху может решиться и на новые военные шаги — например, «срочно» раскрыть какую-нибудь «страшную угрозу» на территории Сирии или Ливана и демонстративно разбомбить ее, чтобы показать, что только он способен защитить Израиль от внешних врагов. Одно можно сказать точно — отчаянная политическая борьба в Израиле, наиболее тяжеловооруженном государстве Ближнего Востока, располагающим ядерным оружием и средствами его доставки, никак не способствует стабильности в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.