Скандальный эксперимент по изучению мозга мертвеца в крематории повторили в Новосибирске

Новосибирск, 20 сентября. Специалисты из Новосибирска повторили скандальный эксперимент по изучению мозга мертвого человека в крематории. Современные выводы опровергли результаты эксперимента, поставленного в одном из московских крематориев в 1996 году. Специалисты пришли к выводу, что мозг после смерти не способен посылать какие-либо сигналы.

Директор новосибирского крематория Сергей Якушин рассказал, что поводом к исследованию стало старое видео. На кадрах той видеозаписи было запечатлено, как некие люди — якобы ученые — подключают к голове мертвого человека провода энцефалографа. По мере того, как тело мертвеца приближали к печи крематория, датчики прибора якобы фиксировали колебания, характерные для живого человека в состоянии испуга. Также было заявлено, что энцефалограф, использованный в том исследовании, был исправен и не мог реагировать на изменение температуры.

В комментарии MK.Ru Якушин отметил, что данных об авторах этого эксперимента и их принадлежности к научному сообществу не было. В связи с этим было решено, что подтвердить или опровергнуть результаты, полученные в 1996 году, можно только путем проведения аналогичного эксперимента с использованием современного оборудования. Исследование повторили при участии врача-нейрофизиолога Сергея Яроша.

Все этапы эксперимента фиксировали на фото и видео. По итогам было заявлено, что гипотеза об активности мозга после смерти не подтвердилась. Якушин отметил, что видеозапись 1996 года могла быть провокацией, организованной противниками кремации.