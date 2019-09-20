Сергей Безруков открыл VII сезон Московского губернского театра. ФАН-ТВ

С кружкой чая и под смех друзей Сергей Безруков открыл седьмой сезон Московского губернского театра. В уже традиционном стиле концерта для артистов и друзей подвели итоги ушедшего театрального сезона и поделились планами на будущее. Выступление стилизовано под спектакль-открытие сезона «Энергичные люди».



В прошлом сезоне остались: фестиваль «Фабрика Станиславского», «Международный Большой детский фестиваль», выступления в Кремлевском дворце и парке «Зарядье», а так же восемь гастрольных выездов.





Самое главное — ремонт, который провели и в Большом, и в Малом зале МГТ. Изменили цвет стен, заменили кресла. Художественный руководитель Сергей Безруков подчеркнул, что мечтал о смене интерьера с самого назначения, шесть лет назад.

«В том году мне очень понравилось, в этом году. Мне кажется, что чем старше становится театр, тем он больше набирает оборотов, тем он становится интереснее, тем он становится более драматическим. В то же время более энергичным. Хотя он и был достаточно энергичным, как наш художественный руководитель Сергей Витальевич Безруков, но, тем не менее, рука мастера чувствуется, — поделилась впечатлениями об открытии актриса театра и кино Анна Снаткина.

МГТ продолжает быть новатором театральных жанров. Прошлогодняя успешная премьера спектакля-караоке «Энергичные люди» передает эстафету «поэтическому кабаре».

«Сказать, что, допустим, у нас весь репертуар построен на стихах — нельзя. Потому что редки произведения, например, «Маскарад» будет в стихах. Важно читать стихи, мне так кажется, поскольку я люблю художественное слово, очень люблю читать стихи со сцены. И у меня есть спектакли, где я читаю стихи со сцены, а вот артисты порой лишены такой возможности. Поэтому мы придумали с Олей Матвеевой такой спектакль. Оля предложила, а я зацепился, — рассказывает художественный руководитель МГТ Сергей Безруков.

Театр ожидает сразу пять премьерных постановок. Кроме того, фестивали продолжат принимать участников и станут ежегодными.