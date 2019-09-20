Сирия новости 20 сентября 19.30: боевики «Аджнат Кавказ» открыли огонь по беженцам, САА зачищает Пальмиру от остатков ИГ*

Сирия, 20 сентября. Боевики «Аджнат Кавказ» открыли огонь по беженцам в Идлибе. САА зачищает пустыню вокруг Пальмиры от остатков ИГИЛ1*. Арабские племена Дейр-эз-Зора готовы вступить в вооруженных конфликт с боевиками SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: начали операцию по зачистке от остатков ИГИЛ* пустыни в Хомсе и окрестностей города Пальмира.

«Исламское государство1»: лишилось «спящей ячейки» в столкновении с САА в районе городе Пальмира в Хомсе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли периметр гуманитарного перехода «Абу-Духур» вместе с боевиками «Аджнат Кавказ».

ВС Турции: разгоняют демонстрантов у погранперехода «Баб-аль-Хава» в Алеппо.

Провинция Алеппо

В городе Азаз прошла демонстрация. Местные жители вышли на улицы с лозунгами, о том, что люди вышли на улицы с лозунгами осуждающими неспособность Совета Безопасности ООН разрешить ситуацию с установлением режима прекращения огня в провинции Идлиб, как сообщает новостное агентство Aleppo AMC. Не смотря на то что Сирийская арабская армия (САА) добилась определенных военных успехов в Идлибской зоне деэскалации и объявила режим прекращения огня с 31 августа, боевики к соглашению не присоединились и продолжили провокации в провинции.

«Тахрир аш-Шам» перекрыла демонстрантам дорогу, ведущую к контрольно-пропускному пункту «Баб-аль-Хава» на сирийско-турецкой границе, о чем также сообщил источник. Боевики разворачивает свои блокпосты на трассе. Тем временем, по данным Twitter-канала OGN News, демонстранты, собирающиеся у турецкого погранперехода, готовы брать его штурмом.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (САА) начала новую операцию против сил «Исламского государства» (ИГ1, ИГИЛ) в районе пустыни Бадия Аш-Шам в провинции Хомс, о чем сообщает новостное агентство Al Masdar. По сообщениям, при поддержке Сил национальной обороны (NDF) сирийская армия начала операцию против остатков террористов в районе поселка Хамим к востоку от гроода Пальмира. Согласно военному источнику, армия и ее союзники нанесли удар по вражеским силам в районе поселка. В то же время сирийские арабские военно-воздушные силы нанесли новые удары по нескольким объектам ИГИЛ. Это место в регионе Бадия аш-Шам было специально выбрано из-за недавних нападений террористов, в результате которых были убиты и ранены несколько солдат сирийской арабской армии. Операция армии ограничена районом Хамима, но может расшириться, если будет обнаружено больше террористических очагов. Напомним, что Пальмира оказалась под контролем ИГИЛ в мае 2015 года. С помощью ВКС РФ САА смогла полностью освободить Пальмиру к марту 2017 года.

Провинция Дейр-эз-Зор

Один из арабских кланов Дейр-эз-Зора Аль-Хафл призывает другие арабские племена к войне с курдскими отрядами боевиков. Обращение выпустил шейх племени Джамиля Махмуд. Сильная напряженность наблюдается среди жителей города Дибан после того, как в нем прошел рейд «Демократических сил Сирии» (SDF), проведенный при воздушной поддержке сил международной коалиции во главе с США. В ходе рейда были застрелены два члена племени - Гиаф Латиф Аль-Фаузи Аль-Хафл и Маджед Махмуд Аль-Хафл. Штурм дома Джамиля Махмуда аль-Хафла ​​– третий случай, когда SDF вступили в конфликт сразу с шейхом и испортили отношения разом с целым племенем, как сообщает агентство Sham Time.

Провинция Идлиб

.Уже шестой день подряд боевики не дают гражданским лицам выбраться с подконтрольных им территорий. Днем боевики «Аджнат Кавказ» обстреляли боевыми патронами группу гражданских лиц, которые направлялись к гуманитарному «коридору» «Абу-Духур», который был открыт сирийскими властями для жителей Идлиба, желающим покинуть районы боевых действий и подконтрольные боевикам деревни. Местные источники в Идлибе сообщили агентству Sputnik, что боевики «Аджнат Кавказ» открыли огонь по гражданским лицам вблизи поселка Тель-Тукан. Боевиков поддержали также радикалы из альянса «Тахрир аш-Шам». Террористы также арестовали 27 мирных жителей, которые в пытались проникнуть в районы контроля сирийской армии. Радикалы «Аджнат Кавказ» в основном контролируют «Абу-Духур» и его окрестности, в меньшей степени там присутствуют вооруженные члены организации «Хурас-ад-Дин» (преемник запрещенной в РФ «Аль-Каиды»1). Источник добавил, что «Тахрир аш-Шам» установили камеры видеонаблюдения для круглосуточного наблюдения за районом, чтобы предотвратить выход любого гражданского лица в дополнение к размещению своих снайперов на всей территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.