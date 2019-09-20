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Тренеры ЦСКА и «Краснодара» сохранят должности после поражений

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Тренеры ЦСКА и «Краснодара» сохранят должности после поражений

Краснодар, 20 сентября. Руководство ЦСКА и «Краснодара» не станет прибегать к кадровым перестановкам после поражений команд в еврокубке, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Кредит доверия и к главному тренеру ЦСКА Виктору Ганчаренко, и к наставнику «Краснодара» Мураду Мусаеву не исчерпан. 19 сентября оба клуба потерпели поражения в матчах первого тура группового этапа Лиги Европы.

«Краснодар» проиграл швейцарскому «Базелю» 0:5. ЦСКА уступил болгарскому «Лудогорцу» 1:5. Для «армейцев» поражение в Болгарии стало самым крупным в Лиге Европы.

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