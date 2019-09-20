Россия проанализирует уровень угрозы со стороны США после испытания «Томагавков»

Москва, 20 сентября. Россия вынуждена дополнительно проанализировать уровень угроз для своей национальной безопасности и стратегической стабильности после испытания США ракет «Томагавк» на дальность, которая была запрещена Договором о РСМД. Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи с докладом США о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН).

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что обратили внимание на развернутую версию доклада американского Госдепа о приверженности обязательствам в области КВРН и их соблюдении. В МИД РФ подчеркнули, что у Вашингтона нет ни юридического, ни политического, ни морального права оценивать выполнение другими странами обязательств по КВРН, взятых ими на себя в рамках двусторонних или многосторонних соглашений и договоров. В российском министерстве иностранных дел пояснили, что каждая международная договоренность в этой сфере обладает собственными тщательно проработанными механизмами проверки и контроля за соблюдением, а в некоторых случаях для этого созданы специализированные международные организации.

В попытках Штатов присвоить себе эту функцию можно усмотреть банальное стремление утешить собственное самолюбие и поставить себя выше всех остальных, отметили в МИД РФ. Однако у этой ситуации может быть и другая сторона. В ведомстве отметили, что в докладе Госдепа США просматривается стремление Вашингтона прикрыть собственные нарушения обязательств в рамках основополагающих международно-правовых инструментов в сфере КВРН.

«Переложить ответственность на других. Вывести себя из-под удара критики. Именно так выглядит развернутый раздел по ДРСМД, который представляет собой скорее несостоятельную попытку оправдаться за развал одного из важнейших достижений в данной области», — говорится в комментарии МИД России.

В ведомстве отметили, что всего через две недели после разрушения Договора о РСМД Штаты провели летные испытания с земли крылатой ракеты семейства «Томагавк» на дальность, которая ранее была запрещена этим международным документом. При испытаниях была задействована пусковая установка Mk-41, добавили в министерстве. Тем самым в составе ударного комплекса была испытана именно та комбинация ракеты и пусковой установки, которая и составляла предмет ключевой претензии Москвы к выполнению ДРСМД Штатами.

«В связи с этим, а также с учетом заявлений руководства Пентагона о желательности скорейшей постановки наземных ракет средней и меньшей дальности на вооружение американской армии Россия будет вынуждена дополнительно проанализировать уровень соответствующих угроз для национальной безопасности и стратегической стабильности, в том числе проистекающих от американских комплексов «Иджис Эшор» с пусковыми установками Mk-41, развертываемых в Европе и запланированных к размещению в АТР», — сообщили в МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с Вашингтоном для обеспечения и укрепления международной безопасности.

Напомним, Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил свое действие 2 августа.

США в начале 2019 года заявили об одностороннем выходе из соглашения, при этом обвиняя РФ в якобы нарушениях положений международного договора. Москва неоднократно отвергала голословные и безосновательные обвинения американской стороны в свой адрес. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у российской стороны есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами.