Загорский возмутился повышенным вниманием к здоровью Заворотнюк и фильму о Началовой

Москва, 20 сентября. Продюсер Андрей Загорский возмутился повышенным вниманием прессы к теме здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк и съемкам фильма о покойной певице Юлии Началовой. В то же время он отметил, что многие позабыли о солистке группы «Фристайл» Нине Кирсо, которая больше года находится в коме.

По словам продюсера, как только Кирсо впала в кому, о ней все писали, но спустя время ее стали забывать. Сейчас участники коллектива «Фристайл» дают концерты по России и странам Ближнего и Дальнего зарубежья, а полученные за выступления деньги тратят на лечение коллеги.

«Практически все гонорары идут на лечение Нины Кирсо. Почему-то все поклонники Нины забыли о том, что одна из главных солисток «Фристайла» находится в коме уже не первый год. Но она до сих пор жива, нужно напомнить об этом нашим российским читателям», — сказал Загорский в беседе с Nation News.

Загорский подчеркнул, что певица «уже столько времени находится в коме» и не исключено, что ей нужна помощь, в том числе финансовая.

«Я считаю, что на данный момент Нине Кирсо нужна помощь не меньше, чем Насте Заворотнюк. Тем более Настя якобы вышла из комы, ее готовят к операции», — добавил представитель шоу-бизнеса.

Летом прошлого года стало известно о пережитом Кирсо инсульте. Певицу нашли в ее доме в Полтаве без сознания. Несмотря на проведенную операцию, Кирсо не вышла из комы, сообщил телеканал «360».

Слухи о тяжелой болезни звезды «Моей прекрасной няни» стали появляться еще летом. В СМИ просочилась информация, что у звезды диагностирована последняя стадия рака мозга. Родственники знаменитости никак не комментируют эти сообщения, отметили в «ФедералПресс».

Певица Юлия Началова ушла из жизни в марте этого года в возрасте 38 лет. Артистка скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности.