Родные Заворотнюк отказались привлекать сторонних врачей к лечению актрисы

Москва, 20 сентября. Семья Анастасии Заворотнюк отказалась привлекать сторонних врачей для консультаций по лечению актрисы.

Больница, в которой находится звезда сериала «Моя прекрасная няня», не запрещает привлекать специалистов со стороны, поэтому сразу же стала получать предложения от различных медучреждений и научных центров. Однако, посоветовавшись с семьей пациентки, руководство больницы решило им отказать.

Как сообщает Telegram-канал Mash, в настоящее время Заворотнюк находится в терапевтическом отделении. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Ранее СМИ сообщали, что у Заворотнюк диагностировали рак мозга. Врачи были вынуждены ввести пациентку в медикаментозную кому и приостановить интенсивное лечение, поскольку ее состояние стремительно ухудшалось. Несмотря на то, что продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин и режиссер Наталья Бондарчук подтвердили диагноз актрисы, ее семья и официальные представители продолжают хранить молчание.

Известная телеведущая Елена Малышева предположила, что причиной развития онкологического заболевания могла стать попытка Заворотнюк омолодиться при помощи стволовых клеток. По другой версии, к раку могло привести МРТ головного мозга, которое актриса делала за год до беременности. По словам друга семьи Заворотнюк, никакой опухоли тогда обнаружено не было. Болезнь была выявлена уже после родов.

Напомним, что в свое время от рака мозга скончалась певица Жанна Фриске и оперный певец Дмитрий Хворостовский.