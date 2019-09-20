Как в Латвии кинули русских и все годы ожидают Псковскую десантную дивизию

На изломе перестройки, когда в союзных республиках усилились центробежные силы, собеседник Федерального агентства новостей Янис Юрканс был одним из лидеров Народного фронта Латвии (НФЛ), который обещал всем жителям республики равные права, право на образование на родном языке. Новая жизнь виделась светлой и ясной, без диктата партийных органов, без двойных стандартов.

«За нашу и вашу свободу!»: как кинули русских

Но затем грянул 1991 год, путч, окончательно разваливший СССР, чей каркас был уже изрядно подточен разоблачением «культа личности Сталина», устроенного Первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым в 1956 году на XX съезде КПСС для оправдания своих преступлений и удержания власти. Застойные брежневские годы и череда смертей высших руководителей страны в начале 1980-х годов не сделали ее сильнее. А попавший во власть бывший комбайнер и партийный функционер со Ставрополья Михаил Горбачев, пронырнувший на пост Генерального секретаря ЦК КПСС, вместе со своими ближайшими соратниками из Политбюро добили страну окончательно. Этим в республиках воспользовались национальные силы, получавшие поддержку Запада и провозглашавшие демократические лозунги, чтобы привлечь на свою сторону проживавших там русских. В Латвии, например, под девизами и плакатами «За вашу и нашу свободу!», «Латвия — наш общий дом» НФЛ вместе с западными эмиссарами подняли рухнувшую власть и принялись вершить свои законы.

Уже в октябре 1991 года жителей Латвии разделили на «первосортных» и «второсортных». Во вторую категорию определили большинство русских и русскоязычных — порядка 800 тысяч человек. Министр иностранных дел Янис Юрканс тогда категорически выступал против этого, надеясь образумить вчерашних соратников. Единицы таких же, как и он, пытались напомнить вчерашним «революционерам», призывавшим на баррикады «русских братьев», о сделанных обещаниях. Позже один из лидеров НФЛ цинично заметил по этому поводу: «Как же было не обещать». Юрканс в 1992 году покинул свой пост министра, ушел из правительства.

«Мне стало стыдно представлять свое государство, которое, в общем-то, кинуло, вульгарно выражаясь, почти половину населения, которое нас поддержало во время всех политических событий, — объясняет собеседник ФАН. — А в марте 1991 года был референдум (единственный за всю историю существования СССР всесоюзный референдум, прошедший 17 марта 1991 года, на котором обсуждался вопрос о сохранении СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик. — Прим. ФАН). Вопрос стоял один: «Хотите ли вы жить в демократической Латвии?» И в этом референдуме имели право участвовать все люди, которые жили в республике, включая военных».

Юрканс приводит цифры, говоря, что около 82% жителей республики приняли участие в референдуме и 74,6% из них сказали «да», даже в Даугавпилсе (втором по величине городе Латвии на востоке республики в Латгальском регионе, бывшей Витебской губернии во времена Российской империи), где латышей 12-15%. Неподалеку была советская военная авиабаза, так и там больше 60% процентов сказали, что да, они, мол, хотят жить в демократической Латвии.

«Потому что у нас очень хорошая программа была — равные права всем и так далее, — отмечает политик. — Если бы тогда эти люди знали, что может быть так с образованием, думаю, что у нас были бы большие проблемы».

Экс-министр вспоминает, что, будучи 24 августа 1991 года на приеме у президента России Бориса Ельцина в Москве (а Ельцин первым признал независимость Латвии), кремлевский лидер спрашивал: «Ну, а как у вас там, понимаешь, русских не обижают ли?» Ельцина тогда успокоили. Он неожиданно для гостей вручил им свой указ о признании независимости Латвии, так сказать, на блюдечке с золотой каемочкой.

Но не прошло и 1,5 месяца, как все было перевернуто с ног на голову, а русских просто не допустили до получения латвийского гражданства, что на долгие годы исключило возможность крупному национальному меньшинству участвовать в управлении страной. Сделано это было под постулатом о «советской оккупации», отрицание которой с недавних пор является в ЛР уголовно наказуемым. А раз была «оккупация», то, значит, были и «оккупанты», т. е. русские, часть которых приехала в разрушенную войной республику поднимать ее из руин. Их и объявили козлами отпущения.

«Мы людей кинули, — горько замечает Юрканс. — Я помню, один деятель мне говорил: «Ну, ты знаешь, нам надо захватить экономическую власть. Мы не должны их подпускать к власти». Это первое. Второе — здесь очень много было латышей из Америки и с Запада. Люди, которые были настроены реваншистски, которые хотели отомстить за оккупацию, за вот все эти предвоенные-военные дела. Их в 1993 году было 15 человек, ну, и вокруг было очень много, так что они задавали какой-то тон. Тогда этот национализм был очень хорош, потому что другое придумать было трудно. Понимаете, все время хорошо винить чужих, а не своих, потому что экономически все было плохо».

«Реваншистский задор не угаснет»

Политик отмечает, что эта тенденция — винить русских — сохранилась до сих пор. И, беря во внимание все то, что происходит сейчас в Европе, он полагает, что этот реваншистский задор не угаснет.

«В 1991-1992 годах, пока я работал в министерстве, у нас был медовый месяц с Россией, — вспоминает собеседник ФАН. — Но потом на законодательном уровне начали вырабатывать различия между гражданами и негражданами. Одновременно, как подсчитал Цилевич (Борис Цилевич — депутат Сейма ЛР пяти последних созывов, в 1991-1995 годах работал в правозащитных неправительственных организациях. — Прим. ФАН), было 60 различий в правах гражданина и негражданина. Даже такой парадокс: Дозорцев (Владлен Дозорцев — писатель, драматург, политик, в то время главный редактор литературного журнала «Даугава». — Прим. ФАН), который был членом правления Народного фронта, потерял политические права, он не имел права участвовать на выборах [как негражданин], представляете, до чего все это дошло?»

И это, конечно, вселило такую злобу и недоверие в тех, кто был с нами, поверил и стал чужим. Потому что мы их начали называть чужими (в паспортах неграждан так и записано «aliens» — «чужой». — Прим. ФАН), чужими они и стали. Примерно для 300-400 тысяч нелатышей, которые здесь живут, Латвия стала мачехой».

Янис Юрканс, впоследствии ставший одним из создателей нынешней партии «Согласие» и депутатом нескольких созывов Сейма ЛР, также отмечает, что «милитаризация общественного сознания бьет очень высокую волну».

«Вот, русские идут, русские вот-вот нападут, — характеризует настроения в обществе политик. — Жириновский (Владимир Жириновский — российский политик, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ, отличающийся резкими высказываниями по разным поводам. — Прим. ФАН) еще что-то там сказал, подстегнул, конечно, чтобы оправдать те большие деньги, которые мы тратим на оборону. Это же все время надо пугать людей, чтобы люди затягивали пояса, потому что вот они [русские] идут. Проблема в том, что те люди, военные, генералы, полковники наши, они готовятся к вчерашней войне. У них нет понимания, что такое новое оружие, что такое гибридная война, кибервойна и все такие вещи. Они закупают старые американские танки, да и не только американские. Те, конечно, охотно продают и модернизируют свою армию. А мы довольствуемся старьем, которое уже можно назвать вчерашним днем».

Проблема и в том, что Латвия стоит спиной к России, как отмечает политик. Поэтому не в состоянии трезво оценить происходящее у соседей, понять, что Россия сегодня абсолютно не нацелена на войну с НАТО, в которую входит и ЛР, что у России и других проблем хватает.

«Мы попали в ту струю, где санкции против России, где все, что плохо России, нам хорошо, — указывает собеседник. — Вот такие антироссийские настроения и демонизация Путина и России очень модны в Латвии».

При этом, как заметил Юрканс, за 30 лет независимости Латвия потеряла полмиллиона населения. Люди продолжают уезжать из страны. Уже остро ощущается нехватка врачей, нехватка рабочих рук. Молодежи неуютно в стране, она замечает, что «в Латвии пахнет плесенью». Нет аналитики, нет программы развития государства, а средняя пенсия ниже.

«Мы не печатаем свои деньги, у нас нет своей внешней политики, наш бюджет мы должны согласовать с кредиторами и в Брюсселе, — подчеркивает Янис Юрканс. — В принципе, у нас есть флаг, гимн и территория, а государства, можно сказать, и нет».

Такая политика приведет к еще большему обнищанию народа. В Латвии мимо кассы проходит от 3,5 до 5 миллиардов евро при бюджете около 9 млрд. Но терпеть в Латвии будут очень долго, потому что это не греки и французы, которые пойдут на улицу и будут требовать каких-то изменений, делает неутешительный вывод собеседник ФАН.

Устраивать на границах с Россией некие «санитарные кордоны» — глупость несусветная, если знать, каким оружием обладает Россия, Америка и развитые страны НАТО. Если будут военные действия, то в виде гибридной войны. Вспомнить хотя бы российские учения «Запад-2017». Тогда в Балтийском море два российских военных корабля вырубили в Курземе, западной части Латвии, четыре мобильные станции на два часа, проверив, видимо, как действует новое электронное оружие, рассказывает Янис Юрканс.

Политик замечает, что был на конференции ФСБ у Патрушева в апреле 2019 года, потом участвовал в международном дискуссионном клубе на Валдае, где демонстрировались документальные фильмы о разной новой российской технике. Скажем, если ракета, бомба над Ригой взорвалась, то, в зависимости от ее мощности, все будет парализовано в радиусе 100 км — не будет ни мобильной связи, ни электричества.