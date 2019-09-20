Разработчик раскрыли характеристики и возможности новейшего истребителя МиГ-35

Москва, 20 сентября. Российская авиастроительная компания «МиГ» обнародовала характеристики новейшего многофункционального истребителя МиГ-35.

Разработчики назвали истребитель МиГ-35 вершиной семейства самолетов данного типа. Истребитель представлен в одноместном и двухместном вариантах. Обе версии созданы с использованием технологий истребителей пятого поколения.

По данным производителя, главным преимуществом нового МиГ-35 является низкая радиолокационная заметность, а также новейшая радиолокационная станция, которая обладает активной фазированной решеткой. Кроме того, самолет получил обновленную кабину и новые мощные двигатели.

МиГ-35 предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения ударов по наземным и надводным целям. При этом истребитель способен наносить удары, находясь за пределами зоны противовоздушной обороны противника. Самолет способен выполнять боевые задачи в любое время суток и при любых погодных условиях. Кроме того, новейший МиГ-35 способен осуществлять воздушную разведку с использованием всех современных технических средств, а также может выполнять роль воздушного пункта управления авиационными группами.

«На девяти точках внешней подвески может располагаться широкий спектр вооружения: управляемые ракеты класса «воздух-воздух» малой, средней и большой дальностей, ракеты класса «воздух-поверхность», предназначенные для поражения наземных и надводных целей, а также корректируемые авиационные бомбы», — говорится в релизе корпорации «МиГ».

Стоит отметить, что новейший МиГ-35 впервые был представлен на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019, который состоялся в августе. Недавно стартовало серийное производство новейших МиГ-35. Приобретением истребителя заинтересовались некоторые зарубежные страны, в том числе Малайзия.