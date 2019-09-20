На полигоне «Донгуз» противника заманивали в «огневые мешки»

Оренбург, 20 сентября. Основной этап стратегических командно-штабных учений «Центр 2019» завершился на полигоне «Донгуз» в Оренбургской области, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

За масштабными действиями войск пяти стран наблюдали президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Присутствовал также президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Это было самое масштабное учение, которое проходило за всю историю полигона.

Слаженные действия самой разной боевой техники, продемонстрированная огневая мощь произвели впечатление на военных наблюдателей и журналистов, как российских, так и иностранных. В том числе из стран НАТО.

Помимо Вооруженных сил РФ в учениях «Центр 2019» приняли участие подразделения китайской, индийской, пакистанской, киргизской, казахской, таджикской и узбекской армий.

Как рассказал начальник ракетных войск и артиллерии Центрального военного округа, генерал-майор Олег Кисидобрев, вверенные ему подразделения выполнили большое количество разнообразных задач. При поражении бронированных целей применялись противотанковая артиллерия.

В частности, высокоточный управляемый снаряд «Краснополь». В учениях был задействован минометный дивизион большой мощности из минометов «Тюльпан». Эти минометы способны поражать укрепленные здания, бетонированные военные укрытия, напомнил генерал-майор.

«На заключительном этапе ракетный комплекс «Искандер» успешно поразил заданную цель», — отметил Кисидобрев.

Заместитель руководителя учений «Центр 2019» по воздушно-десантным войскам, генерал-лейтенант Владимир Кочетков рассказал о действии десантных войск на учениях.

«217-й парашютно-десантный полк десантировался с четырех аэродромов. Десант осуществлялся с помощью более чем 70 самолетов. Важно то, что полк десантировался в полном составе. Боевой порядок военно-транспортной авиации строился потоками отрядов с минимальными интервалами. Это позволило десанту высадиться на ограниченную территорию, что, в свою очередь, дало возможность сократить время десантирования и мобильно приступить к выполнению задач», — отметил Кочетков.

По его словам, были использованы разные формы высадки десанта: высадка штурмовых групп, так же беспарашютная высадка десанта, высадка аэромобильного резерва.

Была также по воздуху переброшена гаубичная батарея на новое направление. Такая переброска усиливает огневую мощь тактического десанта.

«Все поставленные задачи выполнены на высоком уровне», — резюмировал Кочетков.

В свою очередь, генерал-майор, командир 15-й пехотной дивизии индийских Вооруженных сил Сингх Брар отметил, что учения прошли на самом высоком уровне.

«Подобные учения сейчас очень важны. Их необходимость растет. Поскольку террористическая угроза остается актуальной для многих регионов мира», — отметил генерал-майор.

Всего в учениях «Центр 2019» приняли участие 128 тысяч российских военнослужащих и две тысячи военнослужащих иностранных государств. Отрабатывались новые действия воинских подразделений в связи с изменением тактики армий некоторых иностранных государств. Одним из новых приемов, применявшихся против условного противника, было заманивание его сил в так называемые «огневые мешки».

После завершения учений наиболее отличившимся военным министр обороны вручил награды.