Рождество Богородицы 2019: когда отмечают, что можно и что нельзя, молитва, бабье лето

В субботу, 21 сентября, православные отмечают один из 12 главных после Пасхи праздников — Рождение Пресвятой Богородицы. Федеральное агентство новостей рассказывает, как полагается проводить этот день.

Биография Богородицы

Дева Мария была вымоленным ребенком. Ее родители — благочестивые Иоаким и Анна — до преклонных лет были бездетными, но Господь внял их молитвам, и спустя 50 лет после заключения брака у них родилась девочка. В возрасте трех лет родители отдали Марию в приют при Иерусалимском храме, где она росла и воспитывалась до 12 лет, что в те времена считалось совершеннолетием.

Мария хотела посвятить свою жизнь служению Господу, но по законам тех лет она должна была выйти замуж. Ее обручили с плотником Иосифом, который уже достиг преклонных лет, а потому их брак не был браком в полной мере. Скорее, праведный Иосиф стал опекуном Марии, которая к тому времени осталась сиротой.

Мария жила у мужа в Назарете. Именно там к ней явился Ангел Господень и возвестил о том, что она родит сына от Святого Духа, который станет Спасителем.

Иисус родился в хлеву в Вифлееме, куда Мария и Иосиф прибыли для участия в переписи населения. Его жизнь описана в Евангелии. Богородица была рядом со Спасителем всю его земную жизнь, которая трагически оборвалась на Голгофе.

После Вознесения Иисуса Богоматерь осталась на попечение апостола Иоанна Богослова. Мария усердно молилась Господу, чтобы скорее воссоединиться с сыном, и когда она отошла к Богу, тут же раздалось ангельское пение.

Служба в церкви

Отмечать Рождество Богородицы христиане начали только к V веку. По православной традиции праздник длится шесть дней. Отмечать Рождество Богоматери в церквях начинают с предпразднества 20 сентября. В этот день вечером совершается Всенощное бдение. А после Рождества Богородицы следует еще четыре дня постпразднества — с 22 по 25 сентября.

Священнослужители в эти дни облачаются в голубое одеяние, которое символизирует чистоту и непорочность Девы Марии.

Рождество Богородицы — это светлый и радостный праздник. Верующие молятся перед иконой Божьей Матери о спасении души, исцелении, обретении верного жизненного пути и рождении детей.

Вот одна из молитв к Богородице: «Царице моя преблагая, Надеждо моя, Богородице, Приятелище сирых и странных Предстательнице, скорбящих Радосте, обидимых Покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь; помози ми, яко немощну, окорми мя, яко странна! Обиду мою веси — разреши ту, яко волиши! Яко не имам иныя помощи, разве Тебе, ни иныя Предстательницы, ни благия Утешительницы, токмо Тебе, о Богомати! Яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь».

Что можно и что нельзя в этот день

В народе Рождество Богородицы ассоциируется с окончанием сельскохозяйственных работ. В этот день благодарили Божью матерь за урожай и молили о семейном благополучии и счастье. А еще — накрывали праздничные столы, главными угощениями которых становились блюда, приготовленные из уродившегося урожая, грибов и рыбы.

В праздник запрещалось работать, заниматься домашними делами. Также нельзя конфликтовать с окружающими, ругать детей, злоупотреблять алкоголем.

Приметы и поверья

Поскольку Богородица считается покровительницей семейного очага, то в день ее рождения было принято играть свадьбы — такая дата бракосочетания считалась гарантией крепкого союза.

В этот день нужно помогать нуждающимся. Есть поверье, что женщины, которые 21 сентября подадут милостыню, получат достаток и семейное счастье.

Кроме того, в Рождество Богородицы наблюдают за погодой: если 21 сентября тепло, то зима не будет суровой. В народе считалось, что в этот день заканчивается бабье лето, и осень вступает в свои права окончательно. Именно поэтому народное название этого праздника — Осенины.