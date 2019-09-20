Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Рождество Богородицы 2019: когда отмечают, что можно и что нельзя, молитва, приметы

4 831
0 Оставить комментарий

Рождество Богородицы 2019: когда отмечают, что можно и что нельзя, молитва, бабье лето

В субботу, 21 сентября, православные отмечают один из 12 главных после Пасхи праздников — Рождение Пресвятой Богородицы. Федеральное агентство новостей рассказывает, как полагается проводить этот день.

Биография Богородицы

Дева Мария была вымоленным ребенком. Ее родители — благочестивые Иоаким и Анна — до преклонных лет были бездетными, но Господь внял их молитвам, и спустя 50 лет после заключения брака у них родилась девочка. В возрасте трех лет родители отдали Марию в приют при Иерусалимском храме, где она росла и воспитывалась до 12 лет, что в те времена считалось совершеннолетием.

Мария хотела посвятить свою жизнь служению Господу, но по законам тех лет она должна была выйти замуж. Ее обручили с плотником Иосифом, который уже достиг преклонных лет, а потому их брак не был браком в полной мере. Скорее, праведный Иосиф стал опекуном Марии, которая к тому времени осталась сиротой.

Мария жила у мужа в Назарете. Именно там к ней явился Ангел Господень и возвестил о том, что она родит сына от Святого Духа, который станет Спасителем.

Иисус родился в хлеву в Вифлееме, куда Мария и Иосиф прибыли для участия в переписи населения. Его жизнь описана в Евангелии. Богородица была рядом со Спасителем всю его земную жизнь, которая трагически оборвалась на Голгофе.

Рождество Богородицы 2019: когда отмечают, что можно и что нельзя, молитва, бабье лето

После Вознесения Иисуса Богоматерь осталась на попечение апостола Иоанна Богослова. Мария усердно молилась Господу, чтобы скорее воссоединиться с сыном, и когда она отошла к Богу, тут же раздалось ангельское пение.

Служба в церкви

Отмечать Рождество Богородицы христиане начали только к V веку. По православной традиции праздник длится шесть дней. Отмечать Рождество Богоматери в церквях начинают с предпразднества 20 сентября. В этот день вечером совершается Всенощное бдение. А после Рождества Богородицы следует еще четыре дня постпразднества — с 22 по 25 сентября.

Священнослужители в эти дни облачаются в голубое одеяние, которое символизирует чистоту и непорочность Девы Марии.

Рождество Богородицы 2019: когда отмечают, что можно и что нельзя, молитва, бабье лето

Рождество Богородицы — это светлый и радостный праздник. Верующие молятся перед иконой Божьей Матери о спасении души, исцелении, обретении верного жизненного пути и рождении детей.

Вот одна из молитв к Богородице:

«Царице моя преблагая, Надеждо моя, Богородице, Приятелище сирых и странных Предстательнице, скорбящих Радосте, обидимых Покровительнице!

Зриши мою беду, зриши мою скорбь; помози ми, яко немощну, окорми мя, яко странна!

Обиду мою веси — разреши ту, яко волиши!

Яко не имам иныя помощи, разве Тебе, ни иныя Предстательницы, ни благия Утешительницы, токмо Тебе, о Богомати!

Яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь».

Что можно и что нельзя в этот день

В народе Рождество Богородицы ассоциируется с окончанием сельскохозяйственных работ. В этот день благодарили Божью матерь за урожай и молили о семейном благополучии и счастье. А еще — накрывали праздничные столы, главными угощениями которых становились блюда, приготовленные из уродившегося урожая, грибов и рыбы.

В праздник запрещалось работать, заниматься домашними делами. Также нельзя конфликтовать с окружающими, ругать детей, злоупотреблять алкоголем.

Рождество Богородицы 2019: когда отмечают, что можно и что нельзя, молитва, бабье лето

Приметы и поверья

Поскольку Богородица считается покровительницей семейного очага, то в день ее рождения было принято играть свадьбы — такая дата бракосочетания считалась гарантией крепкого союза.

В этот день нужно помогать нуждающимся. Есть поверье, что женщины, которые 21 сентября подадут милостыню, получат достаток и семейное счастье.

Кроме того, в Рождество Богородицы наблюдают за погодой: если 21 сентября тепло, то зима не будет суровой. В народе считалось, что в этот день заканчивается бабье лето, и осень вступает в свои права окончательно. Именно поэтому народное название этого праздника — Осенины.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров