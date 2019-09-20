Главные новости 20 сентября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 20 сентября.

Актриса Анастасия Заворотнюк рассказала, что считает рождение своей младшей дочери Милы подарком. Заворотнюк в интервью назвала рожденную дочь подарком.

Лечение стволовыми клетками могло стать причиной тяжелого состояния актрисы Анастасии Заворотнюк, считает Малышева. Малышева назвала вероятную причину онкологического заболевания Заворотнюк.

Специалист по китайской астрологии использовала свою методику, чтобы рассчитать дату развода Собчак и Богомолова. Астролог рассчитала дату развода Собчак и Богомолова.

Американский бомбардировщик отрабатывал нанесение ударов по Калининградской области, пишут The Natoinal Interest. Бомбардировщик ВВС США имитировал нанесение ударов по Калининградской области, пишет NI.

Геронтологи выяснили, что если человек ходит энергично в 70 лет, то он проживет дольше 80 лет с вероятностью почти в 100%. Врачи назвали верный признак долголетия.

Телеведущая Ксения Собчак должна чаще подвергаться порицанию, поскольку не умеет себя вести на публике, считает Манукян. В совете при ГД назвали свадьбу Собчак «апофеозом пошлости».

Порядка тысячи одесских аграриев вышли на акцию протеста против земельной реформы, которую Украине навязал МВФ. Экс-депутат Рады заявил, что Украину накроет волна земельных бунтов.

Маневры Су-27 в районе плато Мангуп в Крыму попали на опубликованную в Instagram видеозапись. Уникальные маневры истребителя Су-27 между скал попали на видео.

Корреспонденты Федерального агентства новостей рассказали, как на самом деле обстоят дела в столице Ливии — Триполи. Корреспонденты ФАН рассказали правду о Ливии. Онлайн-трансляция.

Организатор поездки Анастасии Заворотнюк в Ереван рассказала, что актриса была немного заторможенной. Организатор поездки Заворотнюк в Ереван рассказала о странном шраме тяжелобольной актрисы.