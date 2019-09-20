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Бастрыкин поручил СК РФ взять на контроль ситуацию с получением ожогов детьми в Турции

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Бастрыкин поручил СК РФ взять на контроль ситуацию с получением ожогов детьми в ТурцииМосква, 20 сентября. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства держать под контролем ход проверки по факту инцидента с получением ожогов детьми из Екатеринбурга в Турции. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль ход и результаты проведения проверочных мероприятий, организованных следственными органами СК России по Свердловской области, по информации СМИ, о получении ожогов двумя малолетними жителями Екатеринбурга», — заявила она.

В сообщении отмечается, что председатель ведомства поручил тщательно разобраться в обстоятельствах происшествия в Турции.

Напомним, 20 сентября в СМИ появились сообщения о том, что на отдыхе в поселке Кестель в Турции пострадали несколько отдыхающих, в том числе — двое мальчиков из Екатеринбурга в возрасте 3,5 и 10 лет. Отдыхающие получили термические ожоги. Травмы туристы заработали в результате ошибки повара во время его кулинарного шоу. Он ненамеренно облил публику горящим маслом .

Отец пострадавших мальчиков рассказал, что один из сыновей обгорел на 16%, другой — на 27%, у него зафиксированы ожоги второй и третей степени.

Ранее российское генконсульство России в Анталье сообщило об удовлетворительном состоянии россиян, получивших ожоги.

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Источник: СК России
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