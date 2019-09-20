Ритейлеры рассказали о спросе на новые модели iPhone

Москва, 20 сентября. Спрос на новые модели iPhone в первые часы начавшихся в пятницу продаж, оказался выше прошлогоднего, причем в ряде торговых сетей — в разы. Об этом рассказали представители крупнейших российских ритейлеров.

В начале сентября американская корпорация Apple представила три новых гаджета — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказы на них стартовали в России 18 сентября, в других странах на несколько дней раньше. Продажи начались 20 сентября одновременно с другими государствами.

По данным ритейлеров, смартфоны новой линейки пользуются немалым спросом.

«В «М.Видео» и «Эльдорадо» за первые несколько часов продажи, которые стартовали в 8.00 по местному времени, выросли вчетверо в сравнении со стартом линейки iPhone ХS годом ранее», — рассказали в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

При этом в сети re:Store первый день продаж охарактеризовался трехкратным ростом спроса по сравнению с продуктами прошлого года за аналогичный период.

«Рекомендуем предварительно звонить и выяснять, есть ли нужные телефоны в наличие в конкретном магазине», — посоветовала представитель re:Store Людмила Семушина.

В «Связном» и Cstore продажи новых iPhone за первые четыре часа оказались выше прошлогодних на 40%.

Как уточнила ранее представитель «М. Видео — Эльдорадо» Валерия Андреева, самым популярным смартфоном стал iPhone 11 Pro cо 128 ГБ памяти. Более 60% предзаказов пришлось на эту модель в черном цвете.

Новинки от Apple уже раскритиковал известный музыкант и шоумен Стас Барецкий. Он заявил, что iPhone 11 — всего лишь телефон с завышенной ценой, который нужен только для «понтов», поскольку большинство людей даже не разбираются в его функциях.

Американская корпорация на новой линейке iPhone решила не останавливаться — Apple уже занимается разработкой AR-гарнитуры и проводит ее тестирование.