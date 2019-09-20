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Устроившего стрельбу в московском метро полицейского арестовали до ноября

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Устроившего стрельбу в московском метро полицейского арестовали до ноября

Москва, 20 сентября. Пресненский суд Москвы арестовал полицейского Алексея Смирнова, который устроил стрельбу на станции «Рязанский проспект» московского метрополитена. Подозреваемый будет находиться под стражей до 19 ноября.

Таким образом суд поддержал ходатайство следствия, которое настаивало на аресте подозреваемого под предлогом того, что он, оставшись на свободе, может попытаться скрыться или оказать давление на свидетелей.

Как сообщает ТАСС, раненый Смирновым полицейский был прооперирован. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Напомним, что 18 сентября подозреваемый в коррупции УВД на московском метрополитене Алексей Смирнов устроил стрельбу, ранив одного полицейского и убив другого. Согласно предварительным данным, инцидент произошел во время «контрольной закупки». Сотрудники правоохранительных органов проводили операцию с целью задержать подозреваемого во взяточничестве коллегу с поличным.  

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