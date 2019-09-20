Миро рассказала, в чем отличие переживаний россиян за Фриске и Заворотнюк

Москва, 20 сентября. Россияне реагируют на новости о здоровье звезды «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк не так, как на болезнь покойной певицы Жанны Фриске, заявила скандальный блогер Лена Миро в «Живом журнале».

Миро считает, что за Фриске россияне переживали всей душой, а в случае с Заворотнюк людям просто любопытно, чем больна известная актриса. По мнению Миро, все дело в любви народа к звездам.

«Жанну люди любили, а Настю — нет, не любят», — утверждает скандальная писательница.

По словам Миро, Фриске была по-настоящему добрым и искренним человеком. Заворотнюк — «та самая «красивая и смелая», которая, как в песне поется, «дорогу перешла», пояснила блогер. Женщины такого типа, как считает писательница, никогда не пользовались всенародной любовью.

В связи с этим Миро призвала россиян к доброте по отношению к Заворотнюк. Блогер призналась, что ей жаль 48-летнюю знаменитость, и надеется на чудо и «няня Вика» сможет одолеть недуг.

Слухи о болезни Анастасии Заворотнюк стали появляться еще летом, напомнило «Утро.ру». По неофициальной информации, до сих пор не подтвержденной близкими актрисы, у знаменитости диагностировали последнюю стадию рака головного мозга.

Ранее в прессу просочилась информация, что актрису якобы ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, отметил телеканал «360». Позже Telegram-канал Baza сообщил, что артистка никогда не впадала в кому и сейчас проходит лучевую терапию, отметил «Ридус».