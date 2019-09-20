Додон объявил о перезагрузке отношений с Россией

Кишинев, 20 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что двусторонние отношения России и Молдавии проходят перезагрузку на всех уровнях. Об этом Додон сообщил на пленарном заседании Молдавско-российского экономического форума в пятницу.

Додон напомнил, что протяжении последних лет диалог между Москвой и Кишиневом практически отсутствовал. Он пообещал сделать все возможное, чтобы Молдавия стала «мостиком» между Западом и Востоком.

«Сегодня с уверенностью можно говорить, что идет перезагрузка отношений на всех уровнях. Я сделаю все возможное, чтобы внутриполитический консенсус сохранился, мы обязаны стать той площадкой, где Запад и Восток увидят мостик — пока что хрупкий и непростой», — заявил Додон.

Президент Молдавии отметил, что за последний год в жизни страны произошли коренные перемены, власти Молдавии прилагают усилия для восстановления отношений на всех уровнях. Додон добавил, что сейчас Молдавия открыта и на Запад, и на Восток. Президент Молдавии выразил надежду, что бизнес воспользуется уникальным предложением Кишинева.

Отношения между РФ и Молдавией ухудшились в 2015 году, когда Кишинев ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС. Спустя два года в Молдавии был введен запрет на поездки членов парламента и правительства в Россию. В 2019 году Кишинев и Москва договорились о возобновлении работы молдавско-российской межправкомиссии, не собиравшейся на заседания с 2016 года.

Ранее Додон сообщил, что на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 7 сентября были достигнуты соглашения о снижении цены на российский газ. Уже с 1 октября цена поставляемого российского газа для Молдавии снизится, отметил Додон, сообщает «Газета.ру».