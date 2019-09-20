Гендиректор «Зенита» объяснил отказ РФС в регистрации Кокорина

Санкт-Петербург, 20 сентября. Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев объяснил, почему Российский футбольный союз (РФС) отказал в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России. По его мнению, решение РФС связано с процедурными вопросами и параметрами.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз отказал «Зениту» в регистрации Кокорина для участия в чемпионате России вне регистрационного периода.

«Что здесь комментировать. Такой закон. Как понимаю, по процедурным вопросам и параметрам нам отказали», — сказал Александр Медведев в комментарии РИА Новости.

По его словам, «ничего трагического» не произошло, так как самое главное, чтобы Кокорин «вышел в игровую форму». Он добавил, что футболист может тренироваться с командой, и запретов на это нет.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак, комментируя решение РФС, заявил, что Кокорин теперь лишен футбола на пять месяцев.

Напомним, Кокорин покинул исправительную колонию в Белгородской области, так как был освобожден судом условно-досрочно. Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также футболист Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий были осуждены по делу о драках в Москве, произошедших осенью 2018 года. Сообщалось, что компания устроила потасовки, в результате которых пострадали водитель телеведущей Первого канала, а также один из сотрудников Минпромторга.