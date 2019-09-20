Украина назвала условия отмены блокады Донбасса

Киев, 20 сентября. Украинские власти готовы отменить блокаду Донбасса, если туда вернутся украинские предприятия. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Даже с точки зрения экономики, почему мы не можем продавать туда наши товары? Пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не российская или белорусская», — пояснил он в интервью «Европейской правде».

Глава МИД Украины также заявил о планах возобновить выплату пенсий местным жителям. По его словам, все это является планом президента Владимира Зеленского.

Отметим, что экономическая блокада была введена в Донбассе по распоряжению бывшего президента Украины Петра Порошенко в ноябре 2014 года. С неподконтрольных территорий были выведены все банки и госучреждения, а выплата пенсий местным жителям прекратилась. В 2015 году власти ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский еще во время предвыборной кампании обещал положить конец войне в Донбассе, однако пока что его администрация совершает противоречивые шаги. С одной стороны украинские власти говорят о необходимости мира, а с другой — блокируют любые попытки урегулирования, продолжая при этом игнорировать минские соглашения.

На днях украинская сторона сорвала утверждение «формулы Штайнмайера», которая предлагала провести в Донбассе выборы и дать неподконтрольным территориям особый статус. Позже Пристайко заявил, что Украина не будет проводить выборы, пока в Донбассе остаются ДНР и ЛНР, фактически публично отказавшись от выполнения минских договоренностей.