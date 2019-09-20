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Реализация программы интеграции не нарушит принципы суверенитета России и Белоруссии

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Реализация программы интеграции не нарушит принципы суверенитета России и БелоруссииМосква, 20 сентября. В ходе реализации программы действий по интеграции Россия и Белоруссия не допустят нарушения принципов суверенитета государств. Об этом заявил новый посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.

«Программа действий — это документ, подписанный главами правительств. Я не вижу сегодня оснований для кривотолков», — сказал Мезенцев, объяснив, что никто никогда не позволит предпринимать шаги, которые каким-то образом нарушают принципы суверенитета двух государств.

Он отметил, что в настоящее время речь идет исключительно о сближении национальных законодательств в социально-экономической сфере.

«Разговор не идет о тех шагах, которые каким-либо образом могут поставить под сомнение ту успешную работу по совершенствованию государственного управления, которая ведется как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь», — подчеркнул российский посол.

В августе спикер верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович призвал ускорить работу по гармонизации законодательств государств в рамках проекта союзной интеграции и сказал о высокой степени готовности проекта новой программы действий по реализации положений договора о создании Союзного государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал развитие и углубление связей с Москвой приоритетным направлением политики Минска. 

Напомним, Москва и Минск договорились о создании Союзного государства, в котором, в частности, будет действовать единая валюта. Эта идея в январе была поддержана президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он подчеркнул, что речь не должна идти о российском рубле. Лукашенко также обратил внимание на необходимость создания эмиссионного центра на равных условиях.

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Источник: ТАСС
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