Глава МИД Украины назвал условие для возобновления выплаты пенсий жителям Донбасса

Киев, 20 сентября. Украинские власти возобновят выплаты пенсий жителям республик Донбасса, пообещал глава министерства иностранных дел страны Вадим Пристайко.

«Мы восстановим уплату пенсий», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Сроков и других конкретных деталей министр при этом не назвал, однако поставил условие — Киев не станет отменять блокаду Донбасса, пока не вернет под свой контроль находящиеся в регионе предприятия.

Напомним, еще в ноябре 2014 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента страны, подписал документ, который стали называть «указом об экономической блокаде». По распоряжению Киева с территории Донбасса вывели госучреждения, тюрьмы и банки.

Выплату пенсий и заработных плат работникам бюджетной сферы региона Киев прекратил с середины лета 2014 года. В апреле 2015 года власти Донецкой и Луганской Народных Республик стали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая и заработные платы бюджетникам.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против ДНР и ЛНР военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Ранее Пристайко заявил, что Киев согласится на проведение выборов в Донбассе только тогда, когда будут расформированы ДНР и ЛНР, а также выведены «иностранные вооруженные формирования».