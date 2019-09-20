Народный артист России Игорь Шибанов скончался по дороге на гастроли

Санкт-Петербург, 20 сентября. Народный артист России, актер театра и кино Игорь Шибанов скончался в пятницу в возрасте 75 лет, об этом говорится в сообщении ТЮЗа Санкт-Петербурга.

В последний раз артист вышел на сцену петербургского ТЮЗа 14 сентября, в день своего 75-летия. Тогда Шибанов исполнил роль Кучумова в спектакле «Бешеные деньги». Планировалась, что в субботу артист выйдет на сцену в Краснодаре в рамках проекта «Большие гастроли» ТЮЗа им. А.А. Брянцева.

Однако по пути в Краснодар Шибанов скончался. Причиной смерти, по предварительным данным, стала остановка сердца. Место и дата прощания с актером будут объявлены позже.

Шибанов работал в ТЮЗе с 1964 года, на его счету около 90 ролей. Среди них граф Глостер в «Короле Лире», Шуйский в «Борисе Годунове» и другие. Кроме того, Шибанов запомнился ролями в кинолентах «Про уродов и людей», «Империя под ударом» и сериалах «Улица разбитых фонарей», «Тайны следствия».