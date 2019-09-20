Суд в Ереване оставил под арестом экс-президента Армении Кочаряна

Ереван, 20 сентября. Суд в Ереване оставил под арестом экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Суд отклонил ходатайство адвокатов Кочаряна об изменении меры пресечения, оставив под арестом бывшего президента Армении.

«Суд постановил отклонить ходатайство адвокатов Кочаряна и оставить его под арестом», — заявила судья Анна Данибекян.

Напомним, экс-президента Армении обвиняют в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне митинга в марте 2008 года. В 2018 году Кочаряна арестовывали дважды. 25 июня 2019 года суд в третий раз арестовал экс-президента Армении.

Кроме того, Кочаряна обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Бывший президент Армении считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.