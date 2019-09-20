Эксперты рассказали, подходит ли палео-диета современному человеку

Москва, 20 сентября. Эксперты рассказали, подходит ли современному человеку диета Каменного века, так называемая палео-диета.

Она включает мясо, жиры, овощи, рыбу, орехи, растения. Все, что не требует человеческого участия — растет само по себе. Однако мясо диких животных заменили свининой и говядиной с ферм, их кормят биодобавками.

Палео-диета подразумевает употребление в пищу яиц диких птиц. Их заменили курицей или индюшкой с птицефабрик. Диетологи считают, что лучше отдавать предпочтение грибам, ягодам, собранным своими руками, а не готовому джему из супермаркета.

Если вы хотите попробовать палео-диету, то придется отказаться от молока, картофеля, бобовых, сахара, хлеба. Тяжелее всего отказаться от сладкого.

Есть можно столько раз, сколько хочется, главное — тратить энергии больше, чем получаешь вместе с пищей. Специалисты считают, что польза от такой диеты состоит в отказе от сладкого, фастфуда, газировки и быстрых углеводов.

Однако неконтролируемое употребление белковой пищи вредит организму. Важно соблюдать баланс, пишет Planet Today. Ранее диетологи перечислили продукты, которые мешают нормальному засыпанию.

Специалисты доказали, что на ночь нельзя есть мясо, шоколад, пить кофе, соленый сыр.