Путин заявил об укреплении союзнических отношений с Южной Осетией

Москва, 20 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с Днем независимости республики.

«С удовлетворением отмечаю, что отношения между нашими странами динамично развиваются на основе принципов союзничества и интеграции. Желаю вам, уважаемый Анатолий Ильич, крепкого здоровья и успехов, а всем вашим соотечественникам — мира и благополучия», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также подчеркнул, что Россия будет и впредь оказывать активное содействие Южной Осетии в вопросе экономического развития республики и обеспечения региональной безопасности.

Напомним, что Южная Осетия получила свою независимость от Грузии по итогам вооруженного конфликта 2008 года. Сегодня республика считается частично признанным государством, ее независимость признают шесть стран-членов ООН.

В августе ситуация в регионе обострилась после того, как Грузия разместила на границе пост полиции. Цхинвал потребовал от Тбилиси убрать объект, пригрозив в противном случае применить «законные способы защиты».