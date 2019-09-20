Политолог объяснил, почему Украина никогда не станет членом ЕС и НАТО

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Европейской правде» сообщил, что Киев продолжит активную работу над вступлением в Североатлантический альянс, однако не ставит перед собой конкретных сроков. Политический аналитик Руслан Осташко уверен, что Киев может забыть про возможность вступления в Евросоюз и НАТО.

По словам Пристайко, Украина движется в НАТО «прямо сейчас», а членство в блоке будет достигнуто, но только после проведения достаточного количества необходимых реформ.

«Украина имеет полное право требовать членства в блоке, так как является европейской демократией и чувствует, что готова вносить вклад в общую евроатлантическую безопасность», — заявил Пристайко.

Комментируя сообщение украинского министра, политический аналитик, главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что воинственные заявления Киева о том, что «Украина имеет право требовать членства в НАТО» звучат только в украинских СМИ. Но как только кто-то из министров или высокоранговых политиков страны дает комментарии западным изданиям, риторика резко меняется, и тема вступления в Альянс и полноправное членство в ЕС внезапно уходят на второй план.

«Можно сделать вывод, что воинственная риторика и требования вступления в НАТО нужны Киеву исключительно для внутреннего пользователя, для тех украинцев, которые еще в это верят и за это голосуют. Я не знаю, за что еще будет голосовать рядовой избиратель на Украине в принципе. Они хотят голосовать только за то, чтобы получить возможность уехать на заработки в Европу, когда она начнет, как им кажется, по каким-то непонятным причинам финансировать Украину. Рядовые граждане до сих пор в это верят, поэтому украинские политики и выступают с такими речами», — поясняет эксперт.

Однако реальность несколько отличается от фантазий украинцев. Мало того, что у Киева практически нет шансов на вступление в Североатлантический альянс, так еще и некоторые стратегические партнеры Украины задаются вопросом о необходимости сокращения усеченного безвиза и о членстве в ЕС, отмечает Осташко.

«Британские ученые и журналисты открыто пишут, что Украина в ЕС никогда не будет просто потому, что она не сможет за это платить. А платить за нее ни одна европейская страна не захочет. Украинский проект был введен, когда была возможность через Киев влиять на Москву, на ее политику и по сути вовлечь Россию в горячую стадию военного конфликта в Донбассе. Однако этого не произошло, и Украина больше не нужна. А назначение президентом комик-гетмана Зеленского нужно для того, чтобы проконтролировать переход оставшихся активов Украины в правильные руки белых господ», — продолжает Руслан Осташко.

Это, по словам собеседника ФАН, отлично демонстрирует невозможность вступления Украины в состав стран-членов Североатлантического альянса. Напомним, 11 сентября украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет продвигать тему получения плана действий по членству в НАТО. Он считает, что Украина «не должна стоять возле дверей, стучаться в закрытые двери и умолять «возьмите нас».