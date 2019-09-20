В Крыму рассказали, почему россияне предпочли Турции отдых на собственных курортах

Севастополь, 20 сентября. Крымские курорты по итогам летнего сезона оказались более востребованы среди россиян, чем турецкие. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Ранее туристический портал ТурСтат представил рейтинг самых популярных направлений отдыха россиян в 2019 году. Согласно его результатам, по итогам лета курорты Краснодарского края и Крыма заняли более высокие позиции, чем аналоги Турции.

Так, на курортах Краснодарского края летом отдохнули 10,5 млн человек, а на курортах Крыма — более 5 млн туристов. В то время как Турцию в качестве места отдыха выбрали только 3,5 млн россиян.

Министр курортов и туризма республики рассказал, почему россияне предпочли Турции отдых на собственных курортах. Для этого, уверен Волченко, есть несколько причин.

«Во-первых, более безопасно, комфортно и понятно отдыхать в собственной стране, особенно если речь идет о семейном отдыхе. И это факт. В Крыму возросло количество туристов, приезжающих на отдых семьями с детьми. Во-вторых, растет в целом качество и комфортабельность предоставляемых услуг», — сказал Волченко.

Также, отметил он, рост спроса на отдых на полуострове был связан с большим количеством доступных туристических предложений, привлекательных, прежде всего, для организованных туристических групп.

Волченко сказал, что в Крыму с уважением относятся к конкурентам в сфере туризма, но отметил, что туры на полуостров уже вполне сравнимы, а в некоторых аспектах, например, в плане ценовой политики, более привлекательны, чем турецкие.

Он также обратил внимание, что в республике совершенствуется логистическая система, строятся новые объекты инфраструктуры и имеется богатое природное и культурное наследие, и все эти факторы в совокупности также способствуют привлекательности региона и, как следствие, притоку туристов.