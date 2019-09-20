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Медведев рекомендовал чиновникам больше мечтать о развитии городов

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Медведев рекомендовал чиновникам больше мечтать о развитии городов

Москва, 20 сентября. Глава российского правительства Дмитрий Медведев призвал чиновников больше мечтать при принятии решений в сфере развития городов.

«Надо мечтать. Даже если решения воплотятся в жизнь не сегодня, а завтра», — заявил Медведев в ходе выступления на форуме «Среда для жизни: города».

Медведев назвал неверным шагом застройку взлетной полосы аэропорта в Великом Новгороде. Глава Кабмина отметил, что тогда просто не оценили потенциал развития города.

Всероссийский форум о жилье и городской среде «Среда для жизни» проходит с 19 по 21 сентября в Великом Новгороде. Участники форума обсуждают тренды в области архитектурных преобразований городского ландшафта, практики управления городами и мегаполисами в эпоху цифровизации, роль государства в жизни города и другие вопросы.

Накануне Медведев заявил, что около 7 триллионов рублей будет выделено из российского бюджета на реализацию нацпроектов в 2020–2022 годах. Медведев уточнил, что значительная часть средств пойдет на развитие социальной сферы. По словам политика, в течение ближайших трех лет бюджет РФ останется профицитным, сообщает «Газета.ру».

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