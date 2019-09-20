РФС отказал Кокорину в регистрации на чемпионат России

Москва, 20 сентября. Российский футбольный союз (РФС) отказал петербургскому футбольному клубу «Зенит» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России вне регистрационного периода. Об этом говорится в опубликованных итогах заседания комитета РФС по статусу игроков.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на отказ РФС.

«Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз — футбольной, за решение «отказать в регистрации» Кокорину А. заниматься его работой», — написал Семак в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, Кокорин не только провел в заключении «год за проступок, который совершали 99% мужского населения», но теперь еще и лишен футбола на пять месяцев.

Ранее в «Зените» сообщили, что Кокорин прошел медицинское обследование и приступил к тренировкам по индивидуальной программе.

Напомним, 6 сентября Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении Александра и Кирилла Кокориных и футболиста Павла Мамаева. 17 сентября они были освобождены из-под стражи. Братья Кокорины, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий были осуждены приговором суда по делу о драках в Москве, произошедших осенью 2018 года. Сообщалось, что компания устроила потасовки, в результате которых пострадали водитель телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также чиновник Минпромторга Денис Пак.