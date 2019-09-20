Лоза высказался против отмены профессиональных праздников в России

Москва, 20 сентября. Певец и композитор Юрий Лоза высказался против отмены устаревших актов о профессиональных праздниках в России.

Музыкант уверен, что нет смысла отменять какие-то конкретные праздники, такие как День радио, День железнодорожника или День воздушного флота.

Лоза считает, что если и отменять профессиональная праздники в России, то все, иначе это будет несправедливо по отношению к другим.

«Почему у шахтеров есть праздники, а у железнодорожников их не будет? Не вижу в этом смысла», — заявил 65-летний артист в беседе с «ПолитЭкспертом».

Музыкант подчеркнул, что железная дорога, радио и воздушный флот никуда не делись и не денутся. Однако люди могут обидеться в случае отмены их профессиональных праздников, считает Лоза. Он посоветовал прислушиваться к мнению россиян и делать все для населения.

«В таком случае либо что-то дать взамен, либо все убирать, либо оставлять как есть», — сказал композитор.

Ранее в прессу просочилась информация, что российские власти могут отменить ряд профессиональных праздников, которые были введены еще в СССР. Как сообщил телеканал «360», отмена праздников может состояться в рамках «регулярной гильотины».

Представители министерства транспорта РФ в беседе с RT заявили, что выступают за сохранение старейших отраслевых праздников. По их мнению, профессиональный праздник — «важная часть многолетних трудовых традиций транспортников».