Москва, 20 сентября. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, который признал «деградацию» антироссийских санкций.

По словам парламентария, это естественный процесс, поскольку Евросоюз не хочет доводить отношения с Россией до «точки кипения». Вероятнее всего, санкции будут сохранены в текущем виде — без ужесточения, но и без полной отмены.

Таким образом, полагает Бальбек, Брюссель пытается сохранить баланс, не склоняясь ни в сторону США, которые требуют усиления санкционного режима, ни в сторону России.

«Думаю, что не будет ни пересмотра санкций со стороны Евросоюза, ни их усиления, потому что это равновесие позволяет лидерам ЕС не склоняться в конфликт с Москвой или Вашингтоном», — пояснил депутат RT.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко констатировал «деградацию» антироссийских санкций. Он утверждает, что многие западные партнеры Киева изменили свою позицию, а ПАСЕ сняла ограничения с российской делегации, в результате чего та возобновила работу. Все это, как полагает глава украинской дипломатии, разрушает санкционный механизм по кусочкам.

Пристайко добавил, что сегодня некоторые западные страны призывают начать постепенную отмену санкций по мере реализации минских соглашений, однако Киев не поддерживает это предложение.

Напомним, что в начале сентября президент Финляндии Саули Ниинисте прибыл в Киев, где проходил форум «Ялтинская европейская стратегия». Президент Украины Владимир Зеленский, выступая со сцены, призвал европейские страны сохранить антироссийские санкции, «пока не будет достигнут мир в Донбассе». Ниинисте же отказался поддержать призыв своего украинского коллеги и заметил, что за пять полных лет санкции ни к чему не привели, что является сигналом о необходимости смены парадигмы. Президент Финляндии пришел к выводу, что урегулировать конфликт в Донбассе можно только путем диалога, а не одностороннего давления.