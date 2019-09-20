В «Сильной России» призвали позаботиться о семьях полицейских-жертв перестрелки в метро

Москва, 20 сентября. Видео расстрела полицейских у станции метро «Рязанский проспект» появилось в Сети, также стало известно, что сотрудник УСБ на Московском метрополитене Алексей Лимонов, который получил ранение во время стрельбы, переведен в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Эксперты движения «Сильная Россия» прокомментировали Федеральному агентству новостей инцидент между полицейским и сотрудниками собственной безопасности МВД и рассказали о возможном развитии истории в суде.

Напомним, вечером 18 сентября один правоохранитель погиб, другой получил тяжелые ранения при попытке задержать полицейского Алексея Смирнова. По предварительной информации, они проводили операцию по взятию коллеги с поличным на месте за взятку, в ответ он открыл огонь по сотрудникам МВД. Максим Веялко погиб на месте, Лимонов госпитализирован и, по данным источника ТАСС, находится в стабильно тяжелом состоянии.

«В обществе часто критикуют полицию и нередко обоснованно. Но именно благодаря полиции наши граждане могут спокойно жить и работать, зная, что их покой и безопасность тщательно и круглосуточно охраняются. Важно понимать, что работа в правоохранительных органах связана с серьезным риском для жизни, и трагедии, к сожалению, тоже случаются, как это произошло вчера в столичном метрополитене, – высказался Антон Цветков, лидер российского общественного движения «Сильная Россия». – Борьба с внутренней коррупцией является одним из приоритетных направлений в структурах МВД. Очевидно, что просто так задерживать своего коллегу полицейские не будут, значит, на то были существенные основания. К сожалению, все окончилось трагично».

Юридическую сторону инцидента ФАН прокомментировал адвокат, полковник юстиции в отставке и эксперт движения «Сильная Россия» по праву Дмитрий Краснов.

«Пока что непонятны точные обстоятельства дела, – сказал юрист. – В некоторых источниках говорится, что Смирнов открыл огонь по полицейским, потому что при задержании ему якобы подкинули еще тысячу рублей. Это, конечно, меняет дело, потому что в таком случае действия двух других полицейских неправомерны. Бороться с преступниками и коррупцией и при этом самому нарушать закон – некорректно. Тут даже не сказать, какая сторона хороша, а какая – плоха, сам инцидент говорит о том, что полиция работает не по закону».

Пока что следствие не объясняет столь резкую реакцию Смирнова на задержание коллегами.

«Такое странное поведение задает нам как минимум несколько вопросов: готов ли он к работе психологически, как он прошел отбор в правоохранительные органы и почему там оставался с такой психикой? – говорит Краснов. – Тогда встает вопрос – а насколько у нас адекватные парни работают в правоохранительных органах? Его поведение было неадекватно, и так как он полицейский, отношение к нему судебной системы будет максимально жесткое. Например, у меня в судебной практике был случай, когда сотрудник полиции убил трех человек на площади в День города. По первому убийству его удалось оправдать, по второму и третьему в Верховном суде признали превышение необходимой обороны, и его отпустили. Но там на него напали, и он защищался. А в этой ситуации все очевидно: стрелявший брал взятку, и это доказано. Вопрос в том, была ли провокация при задержании – вот в чем вопрос. Но это будет влиять на судебную квалификацию не его действий, а действий других полицейских. У него срок будет огромный: либо до 20 лет, либо пожизненный, потому что тут и взятка, и убийство и ранения, причем сотрудников полиции при исполнении ими служебной деятельности».

Пока идет расследование, важно позаботиться о семьях полицейских — жертв перестрелки в метро, призвал Цветков. По его мнению, соцзащита для семей сотрудников силовых ведомств работает на крайне низком уровне.

«Подобная забота со стороны государства – это большая проблема, – говорит он. – Мы много работаем с семьями погибших сотрудников и военнослужащих силовых ведомств. И могу сказать, что сразу после случившегося, им, конечно, помогают. Однако потом, зачастую, вспоминают лишь по праздникам. Это абсолютно неправильно. Для людей, чья работа связана с риском для жизни, крайне важно знать, что в случае трагедии забота об их семьях будет не однократной, а системной и реальной. Важно, чтобы на этот раз семья человека, который исполнил свой долг, пытаясь задержать преступника, ни в чем не нуждалась».

Известно, что погибшего полицейского и его раненого коллегу собираются представить к награждению орденами Мужества.