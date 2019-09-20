Политолог объяснил, почему антироссийские санкции дали трещину

В Киеве видят, как антироссийские санкции «дают трещину» из-за того, что европейские лидеры не понимают их дальнейшую целесообразность, считает политолог и публицист Андрей Ваджра.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко ранее сообщил, что санкции в отношении России идеологически начинают разваливаться. По его словам, они являются целостным механизмом, и если кто-то из лидеров начинает приезжать в Россию или приглашать президента РФ Владимира Путина сесть за стол G8, то это тоже вопрос санкций.

«Решение ПАСЕ, приглашение на заседание ОБСЕ представителей так называемых крымских организаций — все это провалы, рассыпание, отпадение кусочков крупного санкционного механизма. Все это — деградация санкций», — сказал он в интервью «Европейской правде».

Украинский министр указал, что в Киеве взволнованы заявлениями о «переутверждении» санкций на полгода.

«Мы обеспокоены, когда нам говорят: «Ну как же? Вот санкции переутвердим, там последний раунд еще на полгода». Мы говорим: «Возможно и переутвердите, но идеологически санкции начинают разваливаться», — добавил он.

С одной стороны, Европа устала от этих санкций, потому что для нее они бессмысленны и вредны, говорит Ваджра. По его словам, эти санкции несут только убытки для европейских стран.

«Поэтому естественно, что бесконечно долго эта ситуация продолжаться не может. Рано или поздно общие интересы принуждают лидеров европейских стран поднимать вопрос о дальнейшей целесообразности продолжения санкций. Естественно, это отражается на их поведении, риторике и демонстративном отношении к России. В Киеве это все наблюдают, видят и понимают. Поэтому неудивительно то, что заявил министр иностранных дел Украины. Он это все прекрасно созерцает. Поэтому, действительно, санкции потихонечку дают трещину и рассыпаются на отдельные кусочки», — заявил Ваджра в беседе с Федеральным агентством новостей.

С другой стороны, данная ситуация является негативной только для Киева, отмечает политолог.

«Для России и Европы эта ситуация позитивная. России и Европе выгодно сотрудничество, но совсем не выгодна конфронтация, лишенная всякого смысла. Единственный выгодополучатель санкций — это Украина, но рано или поздно все заканчивается», — сообщил собеседник ФАН.

Украина вряд ли лишится поддержки среди европейских стран, отметил политолог. У Европы есть возможности для сосуществования в нормальных отношениях с Россией и Украиной одновременно.

«В Европе готовы совмещать поддержку Украины и отношения с Россией. Ей выгодно и то, и то. Но ее пытаются загнать в угол и предложить выбрать хорошие отношения либо с Украиной, либо с Россией. Ей это не надо, и она из этого угла выйдет. Будет сидеть на двух стульях», — считает публицист.

Ранее министр иностранных дел Украины, выступая на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, прошедшей в Киеве, заявил, что странам Запада становится сложнее придерживаться санкций против Москвы. Он подчеркнул, что антироссийские санкции не являются «самоцелью» для Украины, которая хочет «жить счастливо вместе», а не сделать России «больно». Политолог Иван Мезюхо назвал такое заявление министра иностранных дел Украины актом отчаяния.