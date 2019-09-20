Британский рэпер Slowthai вышел на сцену с «отрубленной головой» Джонсона

Лондон, 20 сентября. Британский рэп-исполнитель Тайрон Фрепмтон, выступающий под псевдонимом Slowthai, размахивал на концерте муляжом отрубленной головы премьер-министра королевства Бориса Джонсона. Видео его выходки появилось на платформе YouTube.

Музыкант устроил перфоманс во время выступления на главной музыкальной премии Великобритании Mercury Prize 2019. Рэпер поцеловал «голову» британского премьера, размахивая ею, и в грубой форме высказался в адрес Джонсона и нынешней политической ситуации в Соединенном королевстве. После чего кинул муляж на пол.

Зрители не сразу поняли, что голова ненастоящая, однако потом поддержали выходку Slowthai.

Через некоторое время исполнитель объявил о выпуске на своем сайте футболок, высмеивающих премьер-министра Британии. Согласно информации опубликованной на сайте рэпера, стоимость футболок составляет 25 фунтов стерлингов.

Сам Джонсон пока никак не прокомментировал перфоманс 24-летнего артиста.

Ранее депутат Государственной думы России Сергей Железняк высказался о действиях премьер-министра Британии Бориса Джонсона по выходу страны из Евросоюза. По его мнению, Соединенное королевство может оказаться в глубоком общественно-политическом кризисе.