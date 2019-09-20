Минобороны ответило генералу США на угрозу о подрыве ПВО Калининграда. События дня. ФАН-ТВ

Встреча Путина и Жээнбекова На полигоне «Донгуз» в Оренбургской области состоялась отдельная встреча Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Сооронбаем Жээнбековым. В ходе беседы российский лидер отметил важность участия военнослужащих Киргизии в военных учениях «Центр-2019». «Для нас это особенно важно. Мы продолжаем работу в рамках этой организации. Но и в ходе масштабных учений подобного рода наши подразделения оттачивают свое мастерство», — подчеркнул президент России. Кроме того, Владимир Путин сообщил об успешном сотрудничестве России и Киргизии в торгово-экономической сфере. По его словам, оно развивается успешно. В 2018 году рост составил 17%, и в этом году он продолжается. В свою очередь глава Киргизии выразил благодарность за приглашение и отметил сложившиеся крепкие отношения двух стран. «Поздравляю с успешным завершением военных учений. Вам спасибо большое, что пригласили меня. И особо хочу отметить, что наши военные ведомства активно сотрудничают в двусторонних форматах. Я всегда говорил и вновь говорю, что Киргизстан для России — это самый надежный друг, союзник, партнер», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков. Отметим, в военных маневрах «Центр-2019» принимает участие около 128 тысяч военнослужащих из восьми стран: России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Задействовано более 20 тысяч единиц военной техники, около 600 летательных аппаратов. Некоторые этапы учений проходят на полигонах стран-партнеров. Учения завершатся 21 сентября.

Павла Устинова освободили Мосгорсуд освободил из-под стражи актера Павла Устинова. Ранее он получил реальный срок по делу о нанесении травмы сотруднику ОМОНа. Ему изменили меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде. Под ней Устинов останется до вступления приговора в законную силу. Как отметила прокурор Анастасия Зверева, у обвинения нет опасений, что актер будет скрываться от суда. Напомним, по данным следствия, 3 августа, во время несанкционированной акции на Пушкинской площади, старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова за нарушение общественного порядка. Тот начал сопротивляться, у омоновца обнаружили вывих левого плеча. Устинова обвинили по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти». Свою вину он не признал. Сенатор Людмила Бокова считает, что, возможно, Генпрокуратура должна усилить надзор за следствием и при необходимости выступать в суде с ходатайством об изменении меры пресечения. «Думаю, что главная проблема — это квалификация статьи. Преступление предполагает умысел подсудимого. Статья 24 УК РФ («Формы вины») прямо указывает, что совершенное по неосторожности действие можно признавать преступлением лишь в тех случаях, которые специально прописаны в конкретных статьях УК. Статья 318 не относится к преступлениям, которые можно совершить по неосторожности, для ее применения обязателен умысел», — убеждена Людмила Бокова. В понедельник Тверской суд приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. Защита обжаловала приговор. Заседание по апелляции назначили на 26 сентября. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с Устиновым развивается в русле закона.