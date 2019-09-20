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Россия

Бастрыкин посетил Ситуационный центр МВД России

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Бастрыкин посетил Ситуационный центр МВД России

Москва, 20 сентября. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин посетил Ситуационный центр МВД России (СЦ) в пятницу. Главу СК РФ сопровождали сотрудники Главного управления криминалистики и Главного следственного управления ведомства.

На базе центра состоялась встреча Бастрыкина с первым заместителем министра внутренних дел РФ Александром Горовым и сотрудниками МВД России. Участники встречи обсудили возможности расширения взаимодействия ведомств.

Бастрыкин поинтересовался у коллег опытом развития СЦ, поскольку в системе СК РФ развивается свой ведомственный СЦ. Особое внимание было уделено функционалу, возложенному на СЦ, а также аналитической работе и управлению организационно-техническими процессами.

Глава СКР отметил, что наряду с технической оснащенностью важна и подготовка специалистов для работы СЦ. Руководители двух ведомств обсудили возможность сотрудничества в обучении сотрудников для СЦ.

В среду Бастрыкин провел оперативное совещание в Санкт-Петербурге. Он встретился с главами следственных подразделений, дислоцированных в Петербурге и Ленобласти, и с руководством Санкт-Петербургской академии СК России и Санкт-Петербургского кадетского корпуса ведомства. Председателю Следственного комитета РФ доложили о ходе расследования ряда уголовных дел о преступлениях против личности.

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Источник: Пресс-служба Следственного комитета РФ
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