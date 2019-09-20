Барецкий раскритиковал нужный только для «понтов» iPhone 11

Москва, 20 сентября. Новый iPhone 11 — всего лишь телефон с завышенной ценой, который нужен только для «понтов», поскольку большинство людей даже не разбираются в его функциях. Такое мнение выразил музыкант и шоумен Стас Барецкий.

Он призвал осторожно относиться к ажиотажу вокруг выхода новинок, поскольку в большинстве случаев обстановка нагнетается искусственно.

«В большинстве случаев это, конечно, развод. Знакомые повелись на эту тему, а их киданули, они попали на бабки», — цитирует его «ПолитЭксперт».

Барецкий отметил, что у нового гаджета действительно хорошая камера, однако продукция Китая, например, уже давно не уступает девайсам Apple, просто не так хорошо разрекламирована.

Музыкант обратил внимание, что большинство покупателей не пользуются и половиной представленных в смартфоне функций, и выразил недоумение, зачем в таком случае они тратят такие большие суммы.

«Ну, продвинутым юзерам, да, для фото в Instagram, понты, понты. Переплата денег и все», – раскритиковал гаджет Барецкий.

Напомним, в пятницу в Москве и Санкт-Петербурге стартовали продажи нового iPhоne 11. Новый аппарат от Apple не вызвал интереса у россиян — первый покупатель из столицы смог приобрести смартфон уже через 15 минут после того, как отстоял очередь, передает телеканал «360».

Один из видеоблогеров рассказал, что ему предлагали купить место в очереди за 15 тысяч рублей, а другие готовы были уступить за 150 рублей. Изначально места предлагали за 200 тысяч.

В разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей член комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов раскритиковал позицию Apple по отношению к россиянам. Депутат обратил внимание, что именно для России американская корпорация делает максимальную наценку на свою продукцию. Он выразил надежду, что продажи нового продукта Apple потерпят крах.