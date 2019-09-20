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Барецкий раскритиковал нужный только для «понтов» iPhone 11

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Барецкий раскритиковал нужный только для «понтов» iPhone 11

Москва, 20 сентября. Новый iPhone 11 — всего лишь телефон с завышенной ценой, который нужен только для «понтов», поскольку большинство людей даже не разбираются в его функциях. Такое мнение выразил музыкант и шоумен Стас Барецкий.

Он призвал осторожно относиться к ажиотажу вокруг выхода новинок, поскольку в большинстве случаев обстановка нагнетается искусственно. 

«В большинстве случаев это, конечно, развод. Знакомые повелись на эту тему, а их киданули, они попали на бабки», — цитирует его «ПолитЭксперт».

Барецкий отметил, что у нового гаджета действительно хорошая камера, однако продукция Китая, например, уже давно не уступает девайсам Apple, просто не так хорошо разрекламирована.

Барецкий раскритиковал нужный только для «понтов» iPhone 11

Музыкант обратил внимание, что большинство покупателей не пользуются и половиной представленных в смартфоне функций, и выразил недоумение, зачем в таком случае они тратят такие большие суммы.

«Ну, продвинутым юзерам, да, для фото в Instagram, понты, понты. Переплата денег и все», – раскритиковал гаджет Барецкий.

Напомним, в пятницу в Москве и Санкт-Петербурге стартовали продажи нового iPhоne 11. Новый аппарат от Apple не вызвал интереса у россиян — первый покупатель из столицы смог приобрести смартфон уже через 15 минут после того, как отстоял очередь, передает телеканал «360».

Один из видеоблогеров рассказал, что ему предлагали купить место в очереди за 15 тысяч рублей, а другие готовы были уступить за 150 рублей. Изначально места предлагали за 200 тысяч.

Барецкий раскритиковал нужный только для «понтов» iPhone 11

В разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей член комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов раскритиковал позицию Apple по отношению к россиянам. Депутат обратил внимание, что именно для России американская корпорация делает максимальную наценку на свою продукцию. Он выразил надежду, что продажи нового продукта Apple потерпят крах.

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Источник: ПолитЭксперт
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