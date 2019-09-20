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Путин заявил, что РФ продолжит оказывать содействие Южной Осетии

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Путин заявил, что РФ продолжит оказывать содействие Южной Осетии

Москва, 20 сентября. Россия продолжит оказывать активное содействие народу Южной Осетии в решении задач, стоящих перед ним в сферах социально-экономического развития и обеспечения региональной безопасности и стабильности. Об этом говорится в телеграмме президента РФ Владимира Путина президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер поздравил Бибилова с Днем Республики. Он отметил, что этот праздник символизирует героизм народа Южной Осетии, который смог отстоять свое право на свободу и независимость в нелегкой борьбе. Владимир Путин добавил, что отношения России и Южной Осетии динамично развиваются на основе принципов союзничества и интеграции. 

«Хотел бы подтвердить, что Россия будет и впредь оказывать активное содействие братскому народу Южной Осетии в решении стоящих перед ним задач социально-экономического развития, а также в обеспечении региональной безопасности и стабильности», — говорится в телеграмме президента РФ.

Путин также пожелал Бибилову крепкого здоровья и успехов, а народу Южной Осетии — мира и благополучия.

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Источник: сайт Кремля
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